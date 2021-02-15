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Люди гуляют в Парке Дружбы Народов

Летняя жара ожидается в Узбекистане в феврале

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16005731/Letnyaya-zhara-ozhidaetsya-v-Uzbekistane-v-fevrale.html

Самый теплый день ожидается 18 февраля: столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Узбекистан на неделе, наконец, приходит настоящее лето, сообщает Узгидромет.

"Уже с 16 февраля по республике ожидается аномально теплая погода. Самый теплый день ожидается 18 февраля: столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла", - говорится в информации.

Среднесуточная температура воздуха будет на 13-15 градусов выше нормы и превысит абсолютные значения этих дней за весь период метеорологических наблюдений.

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Также в эти дни усилится ветер до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с.

Теги:
тепло, погода, Узбекистан, Узбекистан



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