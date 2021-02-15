Летняя жара ожидается в Узбекистане в феврале

Самый теплый день ожидается 18 февраля: столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Узбекистан на неделе, наконец, приходит настоящее лето, сообщает Узгидромет.

"Уже с 16 февраля по республике ожидается аномально теплая погода. Самый теплый день ожидается 18 февраля: столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла", - говорится в информации.

Среднесуточная температура воздуха будет на 13-15 градусов выше нормы и превысит абсолютные значения этих дней за весь период метеорологических наблюдений.

Весна в окно стучится: в Узбекистане ожидаются дожди и потепление >>

Также в эти дни усилится ветер до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с.