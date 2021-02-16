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Медицинский работник

Кто первым получит прививку от COVID-19 в Узбекистане — оперштаб

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1032)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16013679/Kto-pervym-poluchit-privivku-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--opershtab.html

Вакцинацию населения республики планируется начать уже в марте. Ранее сообщалось, что до конца года будут привиты семь миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане до конца 2021 года планируется привить от COVID-19 большую часть населения, заявили в оперштабе при Кабмине республики.

Медик выездной бригады в прививочном пункте
© Sputnik / Виталий Белоусов
Как Узбекистан готовится к массовой вакцинации от COVID-19 — Мадаминов
Первыми вакцину получат категории лиц, входящих в группу риска распространения инфекции: пожилые люди, врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов.

Прививать людей, нуждающихся в соцзащите, и другие уязвимые группы населения будут за счет госбюджета.

Также в оперштабе сообщили, что власти Узбекистана рассчитывают получить до 2,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, в марте ожидается поставка первой партии из 800 тысяч доз.

Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану
До этого в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики рассказали, что власти РУз ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

На прошлой неделе замначальника СЭС Ботыр Курбанов сообщил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1032)
Теги:
вакцина AstraZeneca, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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