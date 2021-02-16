Кто первым получит прививку от COVID-19 в Узбекистане — оперштаб

Вакцинацию населения республики планируется начать уже в марте. Ранее сообщалось, что до конца года будут привиты семь миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане до конца 2021 года планируется привить от COVID-19 большую часть населения, заявили в оперштабе при Кабмине республики.

Первыми вакцину получат категории лиц, входящих в группу риска распространения инфекции: пожилые люди, врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов.

Прививать людей, нуждающихся в соцзащите, и другие уязвимые группы населения будут за счет госбюджета.

Также в оперштабе сообщили, что власти Узбекистана рассчитывают получить до 2,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, в марте ожидается поставка первой партии из 800 тысяч доз.

До этого в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики рассказали, что власти РУз ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

На прошлой неделе замначальника СЭС Ботыр Курбанов сообщил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.