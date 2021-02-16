Кто первым получит прививку от COVID-19 в Узбекистане — оперштаб

До этого в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики рассказали, что власти РУз ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.
На прошлой неделе замначальника СЭС Ботыр Курбанов сообщил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.
К удорожанию импорта основных продовольственных товаров может привести политика протекционизма, введение ограничительных мер (квот и тарифов) на экспорт основных продовольственных товаров со стороны экспортеров.