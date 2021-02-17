Скачущее давление и забывчивость — врач назвал 6 ранних признаков деменции

При этом надо четко понимать, что есть деменция, а есть совершенно другой недуг, более-менее похожий по симптомам — это болезнь Альцгеймера.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Деменция — заболевание, раннее развитие которого очень легко упустить.

Врач-невролог Виктор Шахнович объяснил, по каким признакам можно понять, что не стоит откладывать визит к врачу.

Первым делом всегда нужно смотреть на показатели крови. В частности, обратить внимание следует на уровень холестерина, вязкости и свертываемости крови, а также жирового обмена.

Если хотя бы один из этих показателей отклоняется от нормы, то это может говорить в том числе о развивающейся деменции.

По словам специалиста, данные анализы стоит начать сдавать с 35-40 лет.

Именно они покажут, в каком состоянии находится эластичность сосудистой стенки.

"Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен разобраться, почему же у вас это происходит", — заявил Шахнович.

Далее, помимо показателей крови, следует понаблюдать за общим состоянием здоровья.

Так, нестабильное артериальное давление и ухудшающаяся память (забывчивость) являются теми "звоночками", которые могут указывать на деменцию в начальной стадии.

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Однако следует различать два заболевания: есть деменция, а есть болезнь Альцгеймера. Последний недуг — исключительно генетический. То есть, его можно только "унаследовать".

Деменция же развивается в зависимости от возраста.