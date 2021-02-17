Узбекистан проверит на токсичность базу Карши-Ханабад — Госкомэкологии

ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана проведет исследования на территории авиабазы "Карши-Ханабад", чтобы изучить экологию на предмет токсичного загрязнения. Об этом заявил зампредседателя Госкомэкологии Исломбек Бокижонов в ходе онлайн-брифинга в Ташкенте.
"Комитет в настоящее время проводит изучение в своих лабораториях, чтобы внести ясность, действительно ли там были токсичные вещества и радиация", - сказал Бокижонов.
Ранее Пентагона обнародовал данные о том, что американские солдаты, сложившие на базе, жаловались на жару, шум и плохое качество воздуха. Также указывалось на наличие вредных веществ, а также на неблагоприятный радиационный фон в районе авиабазы.
США использовали Карши-Ханабад в начале 2000-х для переброски американских военных и грузов в Афганистан.