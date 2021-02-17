Узбекистан проверит на токсичность базу Карши-Ханабад — Госкомэкологии

В Узбекистане проведут исследования на токсичность почвы в районе авиабазы Карши-Ханабад, где в начале 2000-х служили американские военные.

ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана проведет исследования на территории авиабазы "Карши-Ханабад", чтобы изучить экологию на предмет токсичного загрязнения. Об этом заявил зампредседателя Госкомэкологии Исломбек Бокижонов в ходе онлайн-брифинга в Ташкенте.

"Комитет в настоящее время проводит изучение в своих лабораториях, чтобы внести ясность, действительно ли там были токсичные вещества и радиация", - сказал Бокижонов.

Он напомнил, что на территории Узбекистана в советский период находилось 17 химических полигонов, которые после распада Союза были рекультивированы и закрыты. По его словам, раньше в каждом регионе был небольшой аэродром, откуда техническая авиация совершала рейсы для обработки хлопковых полей химикатами. Не исключено, что и на территории военной базы в Ханабаде был такой аэродром.

Ранее Пентагона обнародовал данные о том, что американские солдаты, сложившие на базе, жаловались на жару, шум и плохое качество воздуха. Также указывалось на наличие вредных веществ, а также на неблагоприятный радиационный фон в районе авиабазы.

США использовали Карши-Ханабад в начале 2000-х для переброски американских военных и грузов в Афганистан.