Плюсы и минусы нового вида общественного транспорта в Ташкенте — специалист

Данная система транспорта разгрузит пассажиропоток, при этом другие автобусы не будут чувствовать нехватки пассажиров: маршрут располагается вблизи строящихся жилых массивов.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Начальник отдела проектов и внешних связей и инвестиций АО "Тошшахартрансхимат" Шахбоз Гафуров рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о новом виде пассажирского транспорта, который в скором времени появится на улицах столицы.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Шахбоз Гафуров Начальник отдела проектов и внешних связей и инвестиций АО "Тошшахартрансхизмат"

Это метробус или Bus Rapid Transit (BRT) — автобус, который будет передвигаться по выделенной полосе. Он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычными автобусными маршрутами, речь, в частности, о скорости, надежности, провозной способности. Такая практика сейчас используется во многих городах, к примеру, в Оксфорде, Стамбуле, Москве. При разработке нынешнего проекта специалисты опирались именно на опыт организации пассажиропотока в этих мегаполисах.

По словам Шахбоза Гафурова, разработан предварительный проект маршрута от остановки "Чиланзор Буюм Бозори" до торгового центра "Чорсу" — это 17,70 км пути: здесь очень большой пассажиропоток, а дорога имеет более четырех полос. Полоса же для скоростных автобусов будет располагаться по центру дороги, чтобы не мешать предприятиям, находящимся вдоль трассы и другим участникам дорожного движения.

АО "Тошшахортрансхимат" Предварительный эскизный проект будущего маршрута метробуса в Ташкенте

Маршрут имеет 26 остановок. Средняя скорость таких автобусов — 25 км/ч, интервал будет составлять до 5 минут.

Данная система транспорта разгрузит пассажиропоток, уверены специалисты. При этом другие автобусы не будут чувствовать нехватки пассажиров: маршрут располагается вблизи строящихся жилых массивов. Благодаря интеграции с другими видами общественного транспорта и перепланирования маршрутов транспортные потребности населения будут охвачены полностью.

АО "Тошшахортрансхимат" Предварительный эскизный проект будущего маршрута метробуса в Ташкенте

Минусы использования метробусов связаны лишь с возможным неправильным планированием трафика и увеличением в связи с этим интервала между прибытием транспорта. Существует также риск сужения дорог для других участников движения также из-за неправильного планирования выделенных автобусных линий.

Для справки: кондукторов в метробусе не будет. Оплата за проезд будет осуществляться в терминалах, внутри которых будут находиться остановки. Конечные станции будут выполнять роль транспортно-пересадочных узлов.

Первоначально планируется протестировать именно этот маршрут, но в планах развитие и других сообщений - в общей сложности их семь.

Разработано три проекта видов общественного транспорта: магистральные маршруты (метробусы и метрополитен) — более 15 км городских дорог, вспомогательные маршруты — до 14 км пути и подвозные маршруты, которые будут осуществляться на протяженности 7 км.

Планируется закупить семнадцать 17-метровых и пять 24-метровых автобусов. На каком виде топлива будут осуществлять движение — на газу или за счет электричества — обсуждается.

Преимущества этого транспорта очевидны: прежде всего это экологический фактор — выброс вредных веществ в атмосферу минимален. Кроме того, увеличится пассажиропоток, снизятся пробег и потребление топлива. Будет отменен ежедневный "план" для водителей. Осуществлять оплату за километраж предприятию что скажется на оказываемых услугах пассажироперевозок. В данное время идет согласование проекта и через несколько месяцев он будет внесен на утверждение в Кабмин.