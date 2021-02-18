Узбекистан надеется нарастить пассажирские перевозки с Казахстаном

Исполняющий обязанности главы Минтранса РУз Илхом Махкамов и замминистра индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Берик Камалиев в Ташкенте рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан рассчитывает увеличить пассажирское сообщение с Казахстаном за счет возобновления движения поездов и увеличения числа авиарейсов с учетом ситуации с COVID-19, сообщили в Министерстве транспорта РУз.

По данным пресс-службы, исполняющий обязанности главы Минтранса Илхом Махкамов и замминистра индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Берик Камалиев в Ташкенте рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в условиях пандемии COVID-19.

"Стороны обсудили возобновление железнодорожных перевозок, исходя из эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении узбекистанского Минтранса, которое цитирует РИА Новости.

Участники встречи также обменялись мнениями по реализации проекта высокоскоростной железной дороги "Туркестан — Шымкент — Ташкент" и строительству новой железнодорожной линии "Мактаарал — Дарбаза".

На переговорах были рассмотрены вопросы увеличения количества авиарейсов между двумя странами, открытия новых маршрутов, в частности, налаживание регулярного авиасообщения из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.

UzAirways в сентябре 2020 года возобновила регулярные рейсы в Казахстан, в настоящее время полеты дважды в неделю осуществляются в Нур-Султан и Алматы. С казахской стороны назначенным авиаперевозчиком является Air Astana.

Власти Узбекистана с 16 марта 2020-го приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. UzAirways в сентябре после улучшения эпидемиологической ситуации также возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ и Кыргызстан, с 20 января — в Таджикистан, а с марта возобновляет полеты в Германию.

Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в том числе в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.