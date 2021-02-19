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Алишер Усманов купит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16037333/Alisher-Usmanov-kupit-dlya-Uzbekistana-500-tysyach-doz-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Известно, что бизнесмен сделает это на свои личные средства. Более подробно читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Алишер Усманов закупит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил хокимият Наманганской области корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Когда Алишер Усманов узнал что я еду в Наманган, он попросил меня об одном: "Я очень люблю жителей Намангана. Можно вас попросить чтобы первая партия (50 тысяч) была передана им", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Известно, что бизнесмен сделает это на свои личные средства. 

Алишер Усманов пожертвовал Италии полмиллиона евро для борьбы с COVID-19 >>

Напомним, российская вакцина "Спутник V" на днях была сертифицирована в Узбекистане.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Ботыр Курбанов на прошлой неделе заявил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации "Спутника V". Отмечалось, что процесс может занять 15-20 дней.

Сравнение вакцин от COVID-19
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Теги:
вакцинация, Вакцина, Узбекистан, Узбекистан, Алишер Усманов



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