Алишер Усманов купит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

Известно, что бизнесмен сделает это на свои личные средства. Более подробно читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Алишер Усманов закупит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил хокимият Наманганской области корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Когда Алишер Усманов узнал что я еду в Наманган, он попросил меня об одном: "Я очень люблю жителей Намангана. Можно вас попросить чтобы первая партия (50 тысяч) была передана им", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Известно, что бизнесмен сделает это на свои личные средства.

Алишер Усманов пожертвовал Италии полмиллиона евро для борьбы с COVID-19 >>

Напомним, российская вакцина "Спутник V" на днях была сертифицирована в Узбекистане.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Ботыр Курбанов на прошлой неделе заявил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации "Спутника V". Отмечалось, что процесс может занять 15-20 дней.