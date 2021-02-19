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Избран новый хоким Наманганской области

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16038310/Izbran-novyy-khokim-Namanganskoy-oblasti.html

На протяжении своей карьеры он занимал ответственные должности в областном хокимияте и управлении государственной собственности, а также в Кабинете министров.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Намангане проходит внеочередная сессия областного Кенгаша народных депутатов при участии лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.

В ходе мероприятия глава государства рекомендовал на должность хокима области избрать Шавката Абдуразакова. С сентября 2020-го он является исполняющим обязанности главы региона.
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Пресс-служба президента Узбекистана
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Абдуразаков родился в 1976 году в городе Намангане. На протяжении своей карьеры он занимал ответственные должности в областном хокимияте и управлении государственной собственности, а также в Кабинете министров. Кроме того, он был председателем Государственного комитета по экологии.

После коллективного обсуждения и общего голосования депутаты приняли решение утвердить кандидатуру Шавката Абдуразакова на пост главы Наманганской области.

Теги:
Наманганская область, Хокимият, хоким, назначение



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