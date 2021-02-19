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Бархаёт Мелиев - заместитель хокима Ташкентской области

Назначен заместитель главы столичного региона

Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16042986/Naznachen-zamestitel-glavy-stolichnogo-regiona.html

В администрации Ташкентской области новое назначение: замхокима стал молодой чиновник Бархаёт Мелиев.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Новым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам развития инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства назначен Бархаёт Мелиев. Эти сведения появились в Telegram-канале администрации столичной области.

Известно, что до нынешнего назначения Мелиев замещал начальника главного управления жилищно-коммунальной службы хокимията Ташкента.

Для справки: Бархаёт Мелиев родился в 1987 году в Коканде. В 2010-м окончил Ташкентский финансовый институт.

Напомним, в конце января 2021 года Холматов Рустам Курбонназарович освобожден от должности хокима Ташкентской области. Вместо него исполнять обязанности главы областной администрации будет Хидоятов Даврон Абдулпаттахович.

Теги:
Узбекистан, хоким, назначение, Ташкентская область



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