19:22 19 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

Закону об арбитраже — быть: президент Узбекистана поставил свою подпись

© Depositphotos / JanPietruszka
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16043752/Zakonu-ob-arbitrazhe--byt-prezident-Uzbekistana-postavil-svoyu-podpis.html

Документ должен выступить в силу спустя полгода после его опубликования.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О международном коммерческом арбитраже".

Напомним, что документ был принят Законодательной палатой парламента республике в октябре 2019 года и одобрен Сенатом в сентябре 2020-го.

"В международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие из всех отношений коммерческого характера как договорных, так и не договорных", — говорится в тексте документа.

Теперь арбитражное решение будут признаваться обязательным независимо от того, в какой стране оно было принято, и при подаче в суд письменного заявления приводится в исполнение.

Кроме того, в закон добавлена международная норма об иммунитете арбитров и участников арбитражного разбирательства.

Uznews.uz
В РУз прокуроров отстранили от судебных заседаний по экономическим делам

Еще в ноябре 2018-го глава государства поручил профильным ведомствам завершить разработку данного документа и типового закона ЮНИСТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) "О международном торговом арбитраже".

С 1 апреля того же года в Узбекистане заработал Экономический процессуальный кодекс, предусматривающий механизм признания решений иностранных судов и арбитражей.

В начале и середине 2000-х правительство страны активно сталкивалось с исками, поступающими от ряда иностранных инвесторов.

На незаконное вмешательство налоговых и правоохранительных структур Узбекистана в деятельность жаловались компании Newmont Mining (США), Metal-Tech (Израиль), Oxus (Великобритания) и МТС (Россия).

В некоторых из случаев власти Узбекистана не давали письменного согласия на арбитражное разбирательство, аргументируя это отсутствием нормативно-правовой базы.

Теги:
закон, Президент, арбитраж, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
"Не терпится найти врага": Захарова о Пентагоне, НАТО и "угрожающей" России
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться