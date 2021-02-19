Закону об арбитраже — быть: президент Узбекистана поставил свою подпись

Документ должен выступить в силу спустя полгода после его опубликования.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О международном коммерческом арбитраже".

Напомним, что документ был принят Законодательной палатой парламента республике в октябре 2019 года и одобрен Сенатом в сентябре 2020-го.

"В международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие из всех отношений коммерческого характера как договорных, так и не договорных", — говорится в тексте документа.

Теперь арбитражное решение будут признаваться обязательным независимо от того, в какой стране оно было принято, и при подаче в суд письменного заявления приводится в исполнение.

Кроме того, в закон добавлена международная норма об иммунитете арбитров и участников арбитражного разбирательства.

Еще в ноябре 2018-го глава государства поручил профильным ведомствам завершить разработку данного документа и типового закона ЮНИСТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) "О международном торговом арбитраже".

С 1 апреля того же года в Узбекистане заработал Экономический процессуальный кодекс, предусматривающий механизм признания решений иностранных судов и арбитражей.

В начале и середине 2000-х правительство страны активно сталкивалось с исками, поступающими от ряда иностранных инвесторов.

На незаконное вмешательство налоговых и правоохранительных структур Узбекистана в деятельность жаловались компании Newmont Mining (США), Metal-Tech (Израиль), Oxus (Великобритания) и МТС (Россия).

В некоторых из случаев власти Узбекистана не давали письменного согласия на арбитражное разбирательство, аргументируя это отсутствием нормативно-правовой базы.