19:22 19 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
В Ташкенте презентовали Конституцию Узбекистана и закон республики О правах лиц с инвалидностью, изданные на шрифте Брайля

Все точки над "К": Узбекистан впервые опубликовал Конституцию на Брайле

Пресс-служба Национального центра по правам человека
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/13/16044695.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16044404/Vse-tochki-nad-K-Uzbekistan-vpervye-opublikoval-Konstitutsiyu-na-Brayle.html

Национальный центр Узбекистана по правам человека совместно с Координатором проектов ОБСЕ в республике представили Конституцию РУз, изданную на шрифте Брайля.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте в пятницу презентовали Конституцию Узбекистана и закон республики "О правах лиц с инвалидностью", изданные на шрифте Брайля, а также — Конвенцию ООН о правах инвалидов на госязыке. Об этом рассказали в пресс-службе Национального центра по правам человека.

Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем Конституции
Издания опубликованы НЦПЧ в рамках реализации Национальной стратегии по правам человека. Активное участие в этой работе принял также координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане.

"Официальное издание Конституции Республики Узбекистан, закона "О правах лиц с инвалидностью", изданных шрифтом Брайля, а также Конвенции ООН о правах инвалидов, изданной на государственном языке, будут служить цели обеспечения и реализации прав, свобод и законных интересов людей с ограниченными возможностями в нашей стране", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря 2020 года в РУз отметили 28-ю годовщину принятия Конституции. Первая редакция Основного закона была опубликована в номере 247 газеты "Народное слово" 15 декабря 1992-го.

Теги:
Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, ОБСЕ, Шрифт Брайля, Конституция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
"Не терпится найти врага": Захарова о Пентагоне, НАТО и "угрожающей" России
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться