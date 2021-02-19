Все точки над "К": Узбекистан впервые опубликовал Конституцию на Брайле

Национальный центр Узбекистана по правам человека совместно с Координатором проектов ОБСЕ в республике представили Конституцию РУз, изданную на шрифте Брайля.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте в пятницу презентовали Конституцию Узбекистана и закон республики "О правах лиц с инвалидностью", изданные на шрифте Брайля, а также — Конвенцию ООН о правах инвалидов на госязыке. Об этом рассказали в пресс-службе Национального центра по правам человека.

Издания опубликованы НЦПЧ в рамках реализации Национальной стратегии по правам человека. Активное участие в этой работе принял также координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане.

"Официальное издание Конституции Республики Узбекистан, закона "О правах лиц с инвалидностью", изданных шрифтом Брайля, а также Конвенции ООН о правах инвалидов, изданной на государственном языке, будут служить цели обеспечения и реализации прав, свобод и законных интересов людей с ограниченными возможностями в нашей стране", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря 2020 года в РУз отметили 28-ю годовщину принятия Конституции. Первая редакция Основного закона была опубликована в номере 247 газеты "Народное слово" 15 декабря 1992-го.