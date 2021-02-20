Узбекские рабочие готовы "покорить" российский "Росатом"

Отмечается, что сегодня в республике открыты десятки вакансий для работы в "Росатоме", который является системообразующим предприятием в РФ.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан готов создать центры оценки профессиональной квалификации по стандартам WorldSkills для граждан страны, которых планируется направлять на работу на объекты "Росатома" в РФ.

Об этом заявил первый замглавы Министерства занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.

"Сейчас рассматривается предложение создать площадки по оценке профессиональной квалификации специалистов, которые будут направляться на работу в "Росатом" из числа граждан Узбекистана. Надеюсь, в рамках проекта ПРООН мы это сделаем", — сказал заместитель министра в ходе церемонии вручения сертификатов.

Мухитдинов пояснил, что такие площадки планируется создать на базе центров профподготовки при партнерстве WorldSkills Russia.

"Сегодня есть десятки вакансий (в Узбекистане. — Sputnik) для работы в "Росатоме", а это очень важные предприятия, системообразующие в России", — добавил замглавы.

Напомним, что в феврале в Узбекистане заработала в режиме онлайн программа подготовки национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков молодежи по стандартам WorldSkills.

Данные меры реализуются ПРООН и российским союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в рамках программы "Содействие занятости молодежи в Узбекистане".

Финансирование осуществляется при поддержке правительства РФ.

Результаты уже есть: вчера, к примеру, 15 узбекских экспертов получили сертификаты WorldSkills Uzbekistan.

Отметим также более глобальную работу, которая ведется в отношении трудовых мигрантов, приезжающих работать в Россию.

Осенью 2020-го Минзанятости, РУДН и союз WorldSkills Russia подписали меморандум об открытии в пяти городах РФ (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске) бесплатных курсов по русскому языку и освоению профессий, в которых нуждается российский трудовой рынок.

Эти курсы длятся ежедневно в течение 1 или 2 месяцев.

Власти Узбекистана планируют, что в 2021 году подобные центры смогу обучить почти 1 тысячу соотечественников.