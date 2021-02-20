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Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге

Кого россияне считают "настоящими мужчинами"

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210220/16051122/Kogo-rossiyane-schitayut-nastoyaschimi-muzhchinami--opros.html

Опрос был проведен по телефону 14 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кого из известных людей жители РФ считают "настоящими мужчинами". 

Первое место заняли президент Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой — им свои голоса отдали по девять процентов респондентов.

Народный артист СССР Василий Лановой
© Sputnik / Владимир Федоренко
Народный артист СССР Василий Лановой

Также в топ-3 вошел актер Константин Хабенский, исполнивший роли в таких фильмах, как "Адмиралъ", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Географ глобус пропил", "Собибор" и многих других. Его фамилию назвали шесть процентов участников опроса.

Народный артист России Константин Хабенский
© Sputnik / Владимир Песня
Народный артист России Константин Хабенский

При этом 45 процентов респондентов затруднились дать ответ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен по телефону 14 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет.

Теги:
опрос, Россия, День защитника Отечества, мужчина



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