Кого россияне считают "настоящими мужчинами"

Опрос был проведен по телефону 14 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кого из известных людей жители РФ считают "настоящими мужчинами".

Первое место заняли президент Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой — им свои голоса отдали по девять процентов респондентов.

© Sputnik / Владимир Федоренко Народный артист СССР Василий Лановой

Также в топ-3 вошел актер Константин Хабенский, исполнивший роли в таких фильмах, как "Адмиралъ", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Географ глобус пропил", "Собибор" и многих других. Его фамилию назвали шесть процентов участников опроса.

© Sputnik / Владимир Песня Народный артист России Константин Хабенский

При этом 45 процентов респондентов затруднились дать ответ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен по телефону 14 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет.