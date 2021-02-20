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Воздушные шары в Ташкенте

В странах СНГ выработают единые стандарты качества жизни

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210220/16051446/V-stranakh-SNG-vyrabotayut-edinye-standarty-kachestva-zhizni.html

Проект Нормативов качества жизни согласован на экспертном уровне, теперь документ внесут на заседание Экономического совета СНГ.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Заседание экспертной группы по согласованию проекта Нормативов качества жизни состоялось в Исполкоме СНГ в пятницу. Встреча прошла в режиме онлайн.

Норматив качества жизни — это стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения, уточнили в пресс-службе.

Участники мероприятия согласовали проект. Теперь его внесут на заседание Экономического совета СНГ.

"Целью формирования нормативов является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, для общей оценки положения в странах СНГ будут использованы статистические показатели общего благосостояния людей и условий их жизни.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Жизнь в странах ЕАЭС должна быть комфортной — Мишустин
Данные планируется анализировать по следующим критериям: благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм.

В будущем положения документа будут учитываться при подготовке национальных нормативных правовых актов и многосторонних межправительственных документов в рамках Содружества.

Теги:
качество жизни, жизнь, СНГ



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