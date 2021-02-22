В Узбекистан после жарких дней снова придет суровая зима

В северных регионах республики ожидается понижение температуры воздуха до 22 градусов мороза. В некоторых районах страны пройдут сильные дожди со снегом.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Во вторник в Узбекистане пройдут дожди, а в среду по территории республики ожидаются сильные осадки, сообщают в Узгидромете.

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Температура воздуха ночью и днём 24 февраля прогреется до 2-7 градусов тепла, а 25-26 февраля ночью похолодает до -7...-12 градусов, днём ожидается -2...-7 градусов ниже нуля.

В Каракалпакстане и Хорезмской области 23 февраля пройдут осадки (дождь со снегом), а 24 февраля небо уже прояснится.

В Каракалпакстане 24-25 февраля температура опустится до -17...-22 градусов мороза, днём слегка потеплеет до -10...-15 градусов. В Хорезмской области – ночью ожидается похолодание до -12...-17 градусов ниже нуля, днём – до -5-10 градусов.

В некоторых регионах 23-25 февраля скорость ветра достигнет 17-22 м/с, местами с усилением до 25-28 м/с.