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Водитель автомобиля

Частным компаниям разрешат проводить экзамены на получение водительских прав

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210222/16057891/Chastnym-kompaniyam-razreshat-provodit-ekzameny-na-poluchenie-voditelskikh-prav.html

По результатам анализа тестирования планируется публиковать рейтинги частных образовательных учреждений.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. МВД разместило на портале СОВАЗ проект постановления правительства "О мерах по привлечению частного сектора к проведению экзаменов на получение удостоверений, дающих право управления автомототранспортными средствами".

Согласно документу, с 1 апреля 2021 года ГСБДД (госслужба безопасности дорожного движения) приостановит проведение теоретических и практических экзаменов для получение водительских прав на территориях, где данную услугу оказывают субъекты предпринимательства.

При этом Министерству поручено наладить взаимообмен информацией с предпринимателями, имеющими лицензию на проведение экзаменов для получения водительского удостоверения. Кроме того, представители ГСБДД будут присутствовать во время тестирования.

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Все информационные системы ГСБДД ожидается интегрировать в Единую информационную систему (ЕИС). Кандидатов на вождение включат в базу данных, благодаря чему появится возможность контролировать их посещаемость путем идентификации.

Качество обучения будет оцениваться посредством итоговых экзаменов, которые также включат в информационную систему. После анализа результатов тестирования Государственной инспекцией по контролю качества образования планируется публиковать рейтинги частных образовательных учреждений.

Наряду с этим, ЕИС намерены интегрировать с базой данных Минздрава, что позволит автоматически получать информацию о пригодности водителей и кандидатов на вождение автомобиля.

Шапарин Антон
© из личного архива Шапарина Антона
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В Узбекистане последовательно осуществляются меры, направленные на сокращение государственного участия в экономике, формирование эффективной конкурентной среды и создание более благоприятных условий для предпринимателей.

Напомним: в декабре прошлого года президент страны подписал постановление "О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством". Документ предусматривает поэтапную передачу частному сектору госфункций через аутсорсинг, краудсорсинг, государственный социальный заказ, аккредитацию, сертификацию и другие методы.

Теги:
МВД Узбекистана, тестирование, экзамен, водитель, водительское удостоверение



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