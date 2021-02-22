Главой компании Uzbekistan Airports стала  Рано Джураева

Кроме того, по словам члена наблюдательного совета компании Азизы Умаровой, руководство сменилось и в Uzbekistan Airways.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Главой Uzbekistan Airports назначена Рано Джураева. Об этом в социальной сети Facebook написала член наблюдательного совета компании Азиза Умарова.

"Только что завершилось официальное представление премьер-министром Абдуллой Нигматовичем руководителя компании Uzbekistan Airports, где я являюсь членом наблюдательного совета. Просто хочется пожелать успехов руководителю-женщине, которая через много лет решила вернуться в родные пенаты. Рано Фрунзевна Джураева", - поделилась Умарова.

К тому же она отметила, что Джураева прежде длительное время работала в Роскосмосе и S7 Space.

"Последнее ее место работы - руководитель предприятия Роскосмоса, крупнейший авиационно-космический холдинг России. Также она занималась развитием транспортных отраслевых проектов, в частности, реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках в "Инновационном центре гражданской авиации", а также реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса "Домодедово", - пишет Азиза Умарова.

Кроме того, по ее словам, руководство сменилось и в Uzbekistan Airways.

Напомним: руководитель компании Smartgov consulting Азиза Умарова вошла в состав наблюдательного совета АО Uzbekistan Airports в ноябре прошлого года. Ранее она работала в системе ООН в сфере реформ госуправления.