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Главой компании Uzbekistan Airports стала  Рано Джураева

Из личного архива член наблюдательного совета Uzbekistan Airports Азизы Умаровой
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210222/16058373/Glavoy-kompanii-Uzbekistan-Airports-stala-Rano-Dzhuraeva.html

Кроме того, по словам члена наблюдательного совета компании Азизы Умаровой, руководство сменилось и в Uzbekistan Airways.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Главой Uzbekistan Airports назначена Рано Джураева. Об этом в социальной сети Facebook написала член наблюдательного совета компании Азиза Умарова.

"Только что завершилось официальное представление премьер-министром Абдуллой Нигматовичем руководителя компании Uzbekistan Airports, где я являюсь членом наблюдательного совета. Просто хочется пожелать успехов руководителю-женщине, которая через много лет решила вернуться в родные пенаты. Рано Фрунзевна Джураева", - поделилась Умарова.

К тому же она отметила, что Джураева прежде длительное время работала в Роскосмосе и S7 Space.

Аэропорт Ташкента
https://www.uzairways.com
Uzbekistan Airports вступило в Международный совет аэропортов

"Последнее ее место работы - руководитель предприятия Роскосмоса, крупнейший авиационно-космический холдинг России. Также она занималась развитием транспортных отраслевых проектов, в частности, реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках в "Инновационном центре гражданской авиации", а также реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса "Домодедово", - пишет Азиза Умарова. 

Кроме того, по ее словам, руководство сменилось и в Uzbekistan Airways.

Напомним: руководитель компании Smartgov consulting Азиза Умарова вошла в состав наблюдательного совета АО Uzbekistan Airports в ноябре прошлого года. Ранее она работала в системе ООН в сфере реформ госуправления.

 

Теги:
руководитель, назначения, Uzbekistan airports



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