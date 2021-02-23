Эксперты рассказали, как Узбекистану "пробиться" в ВТО — в этом поможет ЕАЭС

В конце ноября 2017 года узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) поможет республике в переговорном процессе по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Так считают эксперты и специалисты из Южной Кореи по вопросам внешней торговли.

Накануне прошел вебинар "Влияние вступления Узбекистана в ВТО на сельское хозяйство, финансовый сектор и автомобильную промышленность".

В мероприятии приняли участие более 50 представителей ведомств и экспертно-аналитических центров двух стран.

"Получение статуса наблюдателя при ЕАЭС является для Узбекистана оптимальным шагом с учетом необходимости гармонизации переговоров с партнерами по тарифной политике в рамках ВТО", — заявила специалист южнокорейской юридической фирмы Lee & Ko Нани Хо.

По ее словам, властям республики следует поставить в приоритет расширение общего режима внешней торговли, а в дальнейшем — на региональных интеграционных процессах.

В свою очередь научный сотрудник КИЭП Су-Донг Ким отметил, что "вероятность успеха от вступления в ВТО будет высокой, если страна расширит экспорт пищевых или сырьевых сельскохозяйственных продуктов как в страны СНГ, так и в Европу и Азию".

По его мнению, для этого Узбекистану необходимо повысить не только ценовую конкурентоспособность, но и качество продукции.

Напомним, что республика возобновила работу по вступлению в ВТО осенью 2017-го при президенте Шавкате Мирзиёеве.

Летом 2019-го власти передали в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.

При вступлении в организацию Узбекистан намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.