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Эксперты рассказали, как Узбекистану "пробиться" в ВТО — в этом поможет ЕАЭС

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210223/16060179/Eksperty-rasskazali-kak-Uzbekistanu-probitsya-v-VTO--v-etom-pomozhet-EAES.html

В конце ноября 2017 года узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) поможет республике в переговорном процессе по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Нгози Оконджо-Ивеала
Photo by Evan Agostini/Invision/AP
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Так считают эксперты и специалисты из Южной Кореи по вопросам внешней торговли.

Накануне прошел вебинар "Влияние вступления Узбекистана в ВТО на сельское хозяйство, финансовый сектор и автомобильную промышленность".

В мероприятии приняли участие более 50 представителей ведомств и экспертно-аналитических центров двух стран.

"Получение статуса наблюдателя при ЕАЭС является для Узбекистана оптимальным шагом с учетом необходимости гармонизации переговоров с партнерами по тарифной политике в рамках ВТО", — заявила специалист южнокорейской юридической фирмы Lee & Ko Нани Хо.

По ее словам, властям республики следует поставить в приоритет расширение общего режима внешней торговли, а в дальнейшем — на региональных интеграционных процессах.

В свою очередь научный сотрудник КИЭП Су-Донг Ким отметил, что "вероятность успеха от вступления в ВТО будет высокой, если страна расширит экспорт пищевых или сырьевых сельскохозяйственных продуктов как в страны СНГ, так и в Европу и Азию".

По его мнению, для этого Узбекистану необходимо повысить не только ценовую конкурентоспособность, но и качество продукции.

Логотип ВТО
© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
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Напомним, что республика возобновила работу по вступлению в ВТО осенью 2017-го при президенте Шавкате Мирзиёеве. 

Летом 2019-го власти передали в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. 

При вступлении в организацию Узбекистан намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

Теги:
Торговля, Экономика, политика, Узбекистан, ЕАЭС, ВТО



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