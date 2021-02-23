Битва против COVID-19: Узбекистан "взял на вооружение" спецтехнику для вакцин

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
"ЮНИСЕФ передал СЭС 17 рефрижераторов и 206 автомобилей Miniven-Labo с целью обеспечения безопасной и быстрой транспортировки вакцин по всей республике", — говорится в сообщении ведомства.
Поставки спецтехники стоимостью 2 миллиона долларов были профинансированы за счет средств Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках улучшения системы здравоохранения Узбекистана.
"Мы рады сотрудничать с министерством здравоохранения Узбекистана в этом направлении, в приготовлении справедливой вакцинации от COVID-19", — заявил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.
Отмечается, что поставка спецтехники укрепит инфраструктуру холодовой цепи и логистики в Узбекистане, а также позволит обеспечить безопасную и быструю транспортировку вакцины.
Напомним: 17 февраля стало известно, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.