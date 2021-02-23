Битва против COVID-19: Узбекистан "взял на вооружение" спецтехнику для вакцин

Ранее в СЭС сообщалаи, что вакцинацию против COVID-19 в Узбекистане планируется начать в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек (это 20% населения), на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

"ЮНИСЕФ передал СЭС 17 рефрижераторов и 206 автомобилей Miniven-Labo с целью обеспечения безопасной и быстрой транспортировки вакцин по всей республике", — говорится в сообщении ведомства.

Поставки спецтехники стоимостью 2 миллиона долларов были профинансированы за счет средств Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках улучшения системы здравоохранения Узбекистана.

"Мы рады сотрудничать с министерством здравоохранения Узбекистана в этом направлении, в приготовлении справедливой вакцинации от COVID-19", — заявил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Отмечается, что поставка спецтехники укрепит инфраструктуру холодовой цепи и логистики в Узбекистане, а также позволит обеспечить безопасную и быструю транспортировку вакцины.

Напомним: 17 февраля стало известно, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.