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Как "звучит" Марс — земляне получили первое аудио с Красной планеты

© Depositphotos / Sdecoret
Общество
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16019382.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210223/16061567/Kak-zvuchit-Mars-zemlyane-smogli-vpervye-poslushat-Krasnuyu-planetu--audio.html

Эту аудиозапись ровер сделал после своего приземления на Марс. Напомним, что цель планетохода — найти признаки биологической жизни, взять образцы грунта и доставить их на нашу планету.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. На Землю поступило уже второе сообщение, присланное марсоходом Perseverance.

До этого жители планеты смогли посмотреть, как выглядит Красная планета. 

Теперь же человечество впервые получило возможность ее услышать. Запись опубликована на странице планетохода в Twitter. 

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — написано в публикации. 

На аудио слышен едва уловимый треск и сильный гул. Предположительно, он создается порывами ветра. 

Напомним, что ровер Perseverance высадился на Марс 18 февраля. 

Его цель — найти следы инопланетной жизни, а также взять образцы грунта с поверхности планеты и доставить их на Землю. 

Теги:
NASA, Ученые, Наука, Космос, Марс



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