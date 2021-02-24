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Узбекистан стоит на пороге перемен в уголовной сфере

© Fotolia / Dianaduda
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В разрабатывающемся законопроекте предусмотрены изменения, направленные на устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разместила для обсуждения проект Уголовного кодекса РУз в новой редакции.

В его основе лежит опыт передовых зарубежных стран.

При разработке документа было уделено особое внимание:

  • унификации уголовного права;
  • его дальнейшей либерализации;
  • совершенствованию системы уголовной ответственности и наказаний;
  • гармонизации санкций за преступления в зависимости от характера и уровня общественной опасности.

Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

© Sputnik / Ольга Головко
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В нем также предусмотрены изменения, направленные на устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.

Новая редакция Уголовного кодекса основана на рациональном и пропорциональном применении альтернативных видов уголовного наказания.

Кроме того, документ направлен на соблюдение принципа гуманности к лицам, впервые совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Гуманный подход также предусматривается к несовершеннолетним, пожилым, лицам с инвалидностью, беременным и одиноким опекунам.

Напомним, что действующий УК был утвержден в республике в 1994 году.

Его задачами являются:

  1. защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, окружающей среды, мира, безопасности человека от преступных посягательств;
  2. предупреждение преступности;
  3. воспитание граждан в духе соблюдения и уважения Конституции и законов.

Реформы уголовного права отражены в указе президента от 10 августа 2020 года.

В частности, основные направления реформы включают совершенствование деятельности по раскрытию преступлений, рассмотрению уголовных дел в суде, института подследственности уголовных дел.

Теги:
Законопроект, Узбекистан, Уголовный кодекс



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