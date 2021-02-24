Узбекистан стоит на пороге перемен в уголовной сфере

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разместила для обсуждения проект Уголовного кодекса РУз в новой редакции.
В его основе лежит опыт передовых зарубежных стран.
При разработке документа было уделено особое внимание:
- унификации уголовного права;
- его дальнейшей либерализации;
- совершенствованию системы уголовной ответственности и наказаний;
- гармонизации санкций за преступления в зависимости от характера и уровня общественной опасности.
Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
В нем также предусмотрены изменения, направленные на устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.
Новая редакция Уголовного кодекса основана на рациональном и пропорциональном применении альтернативных видов уголовного наказания.
Кроме того, документ направлен на соблюдение принципа гуманности к лицам, впервые совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности.
Гуманный подход также предусматривается к несовершеннолетним, пожилым, лицам с инвалидностью, беременным и одиноким опекунам.
Напомним, что действующий УК был утвержден в республике в 1994 году.
Его задачами являются:
- защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, окружающей среды, мира, безопасности человека от преступных посягательств;
- предупреждение преступности;
- воспитание граждан в духе соблюдения и уважения Конституции и законов.
Реформы уголовного права отражены в указе президента от 10 августа 2020 года.
В частности, основные направления реформы включают совершенствование деятельности по раскрытию преступлений, рассмотрению уголовных дел в суде, института подследственности уголовных дел.