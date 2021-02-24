Как защитить растения от капризов погоды — советы узбекского дендролога

В Узбекистане на смену весеннему теплу пришли дожди и ночные заморозки. Как такие резкие температурные скачки могут отразиться на состоянии цветов, деревьев, кустарников и как не дать им погибнуть — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане почти каждый год наблюдается такая картина: после внезапно наступившей весны с температурой до +25 столбики термометров опускаются до -2…-4 днем, а ночью и вовсе до -11. И 2021-й не стал исключением.

Как уберечь цветы, деревья и кустарники от заморозков — рассказала корреспонденту Sputnik Атиргул Халмурзаева, дендролог, руководитель производственного отдела и питомников Ботанического сада имени академика Ф. Н. Русанова.

По словам эксперта, растительный мир республики уже приспособился к резко континентальному климату, однако температурные перепады все-таки отражаются на состоянии флоры. Не морозостойкие растения нуждаются в защите.

В этом году весна выдалась ранняя. Раньше обычного распустились почки, расцвели фиалки и нарциссы, зацвели плодовые деревья — миндаль, урюк, вишня.

Специалисты призывают владельцев фруктовых садов срочно принять меры — чтобы они продолжали жить и радовать своим урожаем. Один из распространенных методов защиты — это задымление. Можно, например, разжечь костер (разумеется, соблюдая все меры безопасности) и набросать туда прошлогодней листвы. Еще один эффективный способ уберечь деревья и кустарники — обыкновенный полив. Кроме этого, над распустившимися насаждениями можно распылить воду из шланга при помощи специальной насадки.

"С наступлением заморозков вокруг дерева или кустарника насыпают навоз, перегной или опилки слоем 10-12 сантиметров. Это хорошая защита от замерзания. С наступлением тепла все это перекапывают, и получается прекрасное удобрение", — рассказала Атиргул Халмурзаева.

В городе температура воздуха на несколько градусов выше, чем на периферии. Поэтому на улицах Ташкента часто можно встретить засыпанные опилками или рисовой шелухой деревья и кустарники. Учитывая, что от городских зданий идет тепло, а под землей проходят трубы городского отопления, такого метода вполне достаточно, чтобы защитить зеленые насаждения от глубокого промерзания.

"Выпавший снег также поможет защитить растительность, для этого им нужно обложить деревья и кустарники. Холодная земля продлит сон деревьев. Снег задержит набухание почек и распускание бутонов", — сказала специалист.

Это позволит, прежде всего, сохранить урожай, отметила она.