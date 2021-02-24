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В Ташкент пришла весна

Как защитить растения от капризов погоды — советы узбекского дендролога

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16066176/Kak-zaschitit-rasteniya-ot-kaprizov-pogody--sovety-uzbekskogo-dendrologa.html

В Узбекистане на смену весеннему теплу пришли дожди и ночные заморозки. Как такие резкие температурные скачки могут отразиться на состоянии цветов, деревьев, кустарников и как не дать им погибнуть — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане почти каждый год наблюдается такая картина: после внезапно наступившей весны с температурой до +25 столбики термометров опускаются до -2…-4 днем, а ночью и вовсе до -11. И 2021-й не стал исключением.

Зима в Ташкенте
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Как уберечь цветы, деревья и кустарники от заморозков — рассказала корреспонденту Sputnik Атиргул Халмурзаева, дендролог, руководитель производственного отдела и питомников Ботанического сада имени академика Ф. Н. Русанова.

По словам эксперта, растительный мир республики уже приспособился к резко континентальному климату, однако температурные перепады все-таки отражаются на состоянии флоры. Не морозостойкие растения нуждаются в защите.

В этом году весна выдалась ранняя. Раньше обычного распустились почки, расцвели фиалки и нарциссы, зацвели плодовые деревья — миндаль, урюк, вишня. 

На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
Sputnik
Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве
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Специалисты призывают владельцев фруктовых садов срочно принять меры — чтобы они продолжали жить и радовать своим урожаем. Один из распространенных методов защиты — это задымление. Можно, например, разжечь костер (разумеется, соблюдая все меры безопасности) и набросать туда прошлогодней листвы. Еще один эффективный способ уберечь деревья и кустарники — обыкновенный полив. Кроме этого, над распустившимися насаждениями можно распылить воду из шланга при помощи специальной насадки.

"С наступлением заморозков вокруг дерева или кустарника насыпают навоз, перегной или опилки слоем 10-12 сантиметров. Это хорошая защита от замерзания. С наступлением тепла все это перекапывают, и получается прекрасное удобрение", — рассказала Атиргул Халмурзаева.  

Уже расцветший абрикос под снегом в Бухаре, 24 февраля 2021 года
© Sputnik
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В городе температура воздуха на несколько градусов выше, чем на периферии. Поэтому на улицах Ташкента часто можно встретить засыпанные опилками или рисовой шелухой деревья и кустарники. Учитывая, что от городских зданий идет тепло, а под землей проходят трубы городского отопления, такого метода вполне достаточно, чтобы защитить зеленые насаждения от глубокого промерзания.

"Выпавший снег также поможет защитить растительность, для этого им нужно обложить деревья и кустарники. Холодная земля продлит сон деревьев. Снег задержит набухание почек и распускание бутонов", — сказала специалист.

Это позволит, прежде всего, сохранить урожай, отметила она.

Теги:
заморозки, растения, Узбекистан, весна, кустарники, природа, деревья



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