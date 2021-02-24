20:25 24 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Ашхабад – столица Туркменистана

В центре столицы Туркменистана появится парк "Ташкент"

© Sputnik / Александр Юрьев
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16069050/V-tsentre-stolitsy-Turkmenistana-poyavitsya-park-Tashkent.html

В апреле 2018-го президенты Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли в Ташкенте парк "Ашхабад". Теперь в столице Туркменистана появится парк в честь главного города Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Парк под названием "Ташкент" будет построен в центре столицы Туркменистана, сообщил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в послании своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву.

"<...> хотелось бы проинформировать Вас о том, что буквально вчера был объявлен тендер на проектирование и строительство современного парка культуры и отдыха в центре Ашхабада под названием "Ташкент" в честь столицы Узбекистана. В связи с этим приглашаю узбекские компании принять участие в этом тендере", — говорится в послании.

Кроме того, Бердымухамедов рассказал, что недавно был объявлен победитель конкурса на лучшие социально-экономические и культурные показатели по итогам прошлого года среди этрапов* Туркменистана.

В Ашхабаде открыли монумент Туркменский алабай
Информационный портал Туркменистана
Золотой памятник алабаю открыли в Ашхабаде — фото
"Победителем этого конкурса стал этрап имени С. А. Ниязова Дашогузского велаята, который получил премию в размере одного миллиона долларов США. Приятно отметить, что 99 процентов населения этого этрапа составляют этнические узбеки", — отметил глава государства.

Также Бердымухамедов сообщил, что 17 февраля в Ашхабаде отпраздновали 538-летие со дня рождения узбекского поэта и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура.

"Убежден, что взаимное проведение подобных мероприятий в значительной степени способствует популяризации общих культур, а также наших исторических личностей, укрепляет дружбу между нашими народами", — заявил президент Туркменистана.

* Этрап — административно-территориальная единица второго порядка в Туркменистане.

Теги:
парк, внешняя политика, политика, Саида Мирзиёева, Гурбангулы Бердымухамедов, Ташкент, Ашхабад, Узбекистан, Туркменистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Саженцы деревьев для озеленения Бухары
Зеленый десант: сотни саженцев отправляются из Ташкента в Бухару — видео
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться