В центре столицы Туркменистана появится парк "Ташкент"

В апреле 2018-го президенты Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли в Ташкенте парк "Ашхабад". Теперь в столице Туркменистана появится парк в честь главного города Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Парк под названием "Ташкент" будет построен в центре столицы Туркменистана, сообщил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в послании своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву.

"<...> хотелось бы проинформировать Вас о том, что буквально вчера был объявлен тендер на проектирование и строительство современного парка культуры и отдыха в центре Ашхабада под названием "Ташкент" в честь столицы Узбекистана. В связи с этим приглашаю узбекские компании принять участие в этом тендере", — говорится в послании.

Кроме того, Бердымухамедов рассказал, что недавно был объявлен победитель конкурса на лучшие социально-экономические и культурные показатели по итогам прошлого года среди этрапов* Туркменистана.

"Победителем этого конкурса стал этрап имени С. А. Ниязова Дашогузского велаята, который получил премию в размере одного миллиона долларов США. Приятно отметить, что 99 процентов населения этого этрапа составляют этнические узбеки", — отметил глава государства.

Также Бердымухамедов сообщил, что 17 февраля в Ашхабаде отпраздновали 538-летие со дня рождения узбекского поэта и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура.

"Убежден, что взаимное проведение подобных мероприятий в значительной степени способствует популяризации общих культур, а также наших исторических личностей, укрепляет дружбу между нашими народами", — заявил президент Туркменистана.

* Этрап — административно-территориальная единица второго порядка в Туркменистане.