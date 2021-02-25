В США завершили расследование дела о "растительном спаме" из Узбекистана

Образцы неопознанных семян оказались доброкачественными. Ранее подозревалось, что они могли быть опасными.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Прошлым летом в США произошел настоящий "растительный" скандал: жители по меньшей мере 27 штатов получили по почте загадочные посылки с семенами внутри.

The New York Times В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Узбекистана и других стран

Однако странность в том, что эти семена американцы не заказывали. Они вообще не заказывали ничего растительного по почте.

На бандеролях в качестве стран-отправителей были указаны Китай, Малайзия, Казахстан и в том числе Узбекистан.

Началась проверка, она длилась около полугода. Власти попросили граждан не высаживать подозрительные семена и уничтожить их, если они были уже высажены.

Business Insider В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Узбекистана и других стран

Были опасения, что семена могут заражать местные растения или быть вредными для скота.

Впрочем, некоторые эксперты придерживались другой точки зрения: они считали, что семена вообще не представляют опасности.

Утверждалось, что это всего лишь часть вполне расхожей мошеннической схемы — когда продавцы рассылают по разным адресам мелкие товары, увеличивая свои рейтинги.

Теперь же стало известно, что это было на самом деле.

Прежде всего, расследование показало, что образцы семян были доброкачественные — по почте американцам пришли розмарин, капуста, горчица и базилик.

Что угрозы не представляет, пишет Capital Press.

Иными словами, злоумышленники, разославшие загадочные посылки, не пытались нанести вред сельскому хозяйству США.

Скорее всего, мошенники действительно пытались поднять рейтинги своих товаров.

Отдельный комментарий по поводу этого дела дали в Службе инспекции здоровья животных и растений.

Там заявили, что поставки семян были незаконными — бандероли пересекли границу Штатов без разрешения на импорт и фитосанитарного сертификата.

Американцам выдали рекомендации по безопасной онлайн-покупке семян и живых растений за границей.

В частности, есть растения, которые импортировать в США попросту запрещено. За это можно попасть под статью.