В Ташкенте состоялось награждение ветеранов афганской войны

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В столице ветераны афганской войны были награждены орденом "Воинов-интернационалистов" ("Байналминал жангчи"), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Торжественная церемония состоялась в начале XIII Пленума Республиканского совета Ассоциации ветеранов и ветеранов-инвалидов Узбекистана.

В мероприятии принял участие помощник председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ Муминхон Ходжаев.

Почетным орденом был награжден профессор, доктор исторических наук, член правления Юсуф Абдуллаев за активное участие в подготовке документов к заседанию Комитета по делам воинов-интернационалистов и за содействие в финансировании реставрации памятников воинам-интернационалистам в Чирчике.

Также нагрудным знаком был отмечен Валерий Тян, заместитель председателя Комитета по международным делам Кабинета министров. В 2019 году он принимал активное участие в подготовке документов к заседанию Комитета по делам воинов-интернационалистов.

К тому же награды был удостоен Илимдар Ильясов, подполковник в запасе, первый заместитель председателя объединения ветеранов. В качестве начальника штаба он тоже принял участие в подготовке документов к заседанию Комитета по делам воинов-интернационалистов. Кроме того, Ильясов принял активное участие в создании военно-патриотического негосударственного образовательного учреждения "Турон Патриот".

Ветеран афганской войны рассказал о задачах, которые выполняли вертолетчики >>

© Sputnik / Дильшода Рахматова Ветеранов-афганцев в Ташкенте наградили орденами общественного признания "Воину-интернационалисту"

Помимо этого, орден "Воинов-интернационалистов" получили: начальник департамента по работе с правоохранительными органами Кабинета министров полковник Хамдам Бердибаев; директор Государственного музея Вооруженных сил Узбекистана Мусаллим Нуриддинов; директор Агентства медико-социальных услуг при Минздраве Алишер Инаков; руководитель пресс-службы ассоциации "Ветеран" 2019 года, журналист Мохигуль Сувонова.