Узбекские власти "возьмут под крыло" живущих самостоятельно студентов

Власти республики намерены пристальнее следить за тем, в каких условиях живут молодые люди и как они проводят свободное время.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В каждом регионе Узбекистана сформируют рабочие группы, которые будут проводить мониторинг студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Бехзод Мусаев на видеоселекторном совещании в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ).

Ранее в частном доме в Юнусабадском районе Ташкента были найдены тела проживавших там пятерых студентов. Молодые люди скончались от острого отравления неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть нескольких человек.

На совещании в ТГЭУ было заявлено, что ректоры вузов, проректоры, деканы, лидеры по работе с молодежью безразлично относятся к тому, в каких условиях живут студенты и как они проводят свободное время.

"Трагедии происходят потому, что арендуемое студентами жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, кроме того — студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях", — говорится в публикации.

В итоге было решено, что Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство внутренних дел, Минздрав и Министерство по чрезвычайным ситуациям примут совместное постановление о введении мониторинга условий проживания и передвижения студентов и совершенствования работы в этом направлении.

В каждом регионе республики создадут рабочую группу, которая будет заниматься мониторингом студентов, живущих в съемных квартирах или у родных.

Кроме того, в каждом студенческом общежитии будет проверена исправность систем пожарной безопасности, молодым людям напомнят, какие правила необходимо соблюдать.

Также планируется усовершенствовать адресную программу строительства жилья для студентов.