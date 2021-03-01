Узбекские власти "возьмут под крыло" живущих самостоятельно студентов

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В каждом регионе Узбекистана сформируют рабочие группы, которые будут проводить мониторинг студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Бехзод Мусаев на видеоселекторном совещании в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ).
На совещании в ТГЭУ было заявлено, что ректоры вузов, проректоры, деканы, лидеры по работе с молодежью безразлично относятся к тому, в каких условиях живут студенты и как они проводят свободное время.
"Трагедии происходят потому, что арендуемое студентами жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, кроме того — студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях", — говорится в публикации.
В итоге было решено, что Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство внутренних дел, Минздрав и Министерство по чрезвычайным ситуациям примут совместное постановление о введении мониторинга условий проживания и передвижения студентов и совершенствования работы в этом направлении.
В каждом регионе республики создадут рабочую группу, которая будет заниматься мониторингом студентов, живущих в съемных квартирах или у родных.
Кроме того, в каждом студенческом общежитии будет проверена исправность систем пожарной безопасности, молодым людям напомнят, какие правила необходимо соблюдать.
Также планируется усовершенствовать адресную программу строительства жилья для студентов.