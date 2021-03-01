22:26 01 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

Узбекские власти "возьмут под крыло" живущих самостоятельно студентов

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
Получить короткую ссылку
527 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16023282.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210301/16101531/Uzbekskie-vlasti-vozmut-pod-krylo-zhivuschikh-samostoyatelno-studentov.html

Власти республики намерены пристальнее следить за тем, в каких условиях живут молодые люди и как они проводят свободное время.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В каждом регионе Узбекистана сформируют рабочие группы, которые будут проводить мониторинг студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Бехзод Мусаев на видеоселекторном совещании в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ).

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Пятеро студентов найдены мертвыми в Ташкенте
Ранее в частном доме в Юнусабадском районе Ташкента были найдены тела проживавших там пятерых студентов. Молодые люди скончались от острого отравления неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть нескольких человек.

На совещании в ТГЭУ было заявлено, что ректоры вузов, проректоры, деканы, лидеры по работе с молодежью безразлично относятся к тому, в каких условиях живут студенты и как они проводят свободное время.

"Трагедии происходят потому, что арендуемое студентами жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, кроме того — студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях", — говорится в публикации.

В итоге было решено, что Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство внутренних дел, Минздрав и Министерство по чрезвычайным ситуациям примут совместное постановление о введении мониторинга условий проживания и передвижения студентов и совершенствования работы в этом направлении.

В каждом регионе республики создадут рабочую группу, которая будет заниматься мониторингом студентов, живущих в съемных квартирах или у родных.

Кроме того, в каждом студенческом общежитии будет проверена исправность систем пожарной безопасности, молодым людям напомнят, какие правила необходимо соблюдать.

Также планируется усовершенствовать адресную программу строительства жилья для студентов.

Теги:
безопасность, вузы, студенты, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"
В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться