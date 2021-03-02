Саида Мирзиёева призвала участников клуба "Заковат" стремиться к своим целям

В Ташкенте состоялся кастинг интеллектуального турнира "Заковат". Более 13 тысяч человек из столицы и столичной области поборются за главный приз — 1,7 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Интеллектуальный кастинг клуба "Заковат" собрал в Ледовом дворце "Хумо Арена" более 7 тысяч молодых людей из Ташкента и Ташкентской области, чтобы определить уровень знаний претендентов и разделить их по командам.

Членами клуба пожелали стать более 13 тысяч человек: почти 2 тысячи были зарегистрированы в составе команд, свыше 11 тысяч подали индивидуальные заявки.

Турнир начался с красочного светового представления и шоу пиротехники. На сцене выступили популярные исполнители — к примеру, Сабина Мустаева, DJ Piligrim, Шохрух. Последний, кстати, исполнил гимн клуба "Заковат", в котором призвал молодежь верить в свои силы, идти к знаниям, верить в мечту и достигать поставленных целей.

Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee В Ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.

Алламжонов призвал молодежь не бояться самых смелых планов и целей, подчеркнув, что любой человек способен достичь любых высот, если будет упорно трудиться и верить в свои силы.

Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee В Ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"

Саида Мирзиёева отметила важность такой объединяющей силы, как стремление к знаниям, при этом отдельно отметила, что среди участников интеллектуального первенства много девушек.

"Это потрясающе, когда люди, такие разные — разного возраста и положения, с разными взглядами на жизнь и разными характерами, студенты, рабочие, служащие, пенсионеры — объединяются во имя знаний", — отметила она.

Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee В Ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"

Интеллектуальный кастинг состоял из 40 вопросов. Во время сессии вопросов-ответов связь в Ледовом дворце отсутствовала, так что поискать подсказку в Интернете было невозможно.

Учитывая большое количество желающих вступить в клуб "Заковат" по всей стране, было решено провести аналогичные кастинги и в регионах республики.