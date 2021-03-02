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Контейнеры в порту, архивное фото

Новый челлендж: в контейнере поселился еще один хоким области

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210302/16112453/Novyy-chellendzh-v-konteynere-poselilsya-esche-odin-khokim-oblasti.html

Штаб-вагон расположен в махалле "Давлатбой" Алатского района. Здесь Ботир Зарипов принимает местных жителей для решения их проблем.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Пресс-служба Бухарской областной администрации опубликовала фотоснимок штаба хокима Ботира Зарипова в виде контейнера на колесах.

"В настоящее время штаб-вагон расположен в махалле "Давлатбой" Алатского района. Проживая здесь, Ботир Зарипов занимается проблемами местных жителей", - информируется в релизе.

В этом контейнере глава области обсуждает вопросы социально-экономического развития, уточнили в хокимияте.

Хокимият Бухарской области
Контейнер хокима Бухарской области

Ранее руководитель Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков заявил о том, что переедет жить в контейнер с надписью "Дом хокима области". К этому решению он пришел после неожиданного визита президента в закрепленную за ним махаллю "Бунёдкор". В ходе неофициальной встречи лидер Узбекистана отчитал его за халатное отношение к работе.

Теги:
жилье, Бухарская область, Хокимият, хоким



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