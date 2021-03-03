Число случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 80 тысяч

Выздоровели в общей сложности 78 549 человек. На лечении сейчас находятся 835 пациентов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за 2 марта увеличилось еще на 45 и достигло 80 006, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Общее число выздоровевших возросло до 78 549 (плюс 36). Сейчас на лечении находятся 835 пациентов, в том числе 146 — в тяжелом состоянии, 27 — в крайне тяжелом.

Прививочная кампания, как ожидается, начнется в республике в первой половине марта, до конца года могут вакцинировать семь миллионов человек. Рассматриваются сразу несколько препаратов, чтобы их применять или даже наладить производство. Так, 17 февраля в Узбекистане была сертифицирована российская вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи.