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Палата в госпитале для пациентов с COVID-19

Число случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 80 тысяч

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1036)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16115248/Chislo-sluchaev-COVID-19-v-Uzbekistane-prevysilo-80-tysyach.html

Выздоровели в общей сложности 78 549 человек. На лечении сейчас находятся 835 пациентов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за 2 марта увеличилось еще на 45 и достигло 80 006, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
© Sputnik
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Общее число выздоровевших возросло до 78 549 (плюс 36). Сейчас на лечении находятся 835 пациентов, в том числе 146 — в тяжелом состоянии, 27 — в крайне тяжелом.

Прививочная кампания, как ожидается, начнется в республике в первой половине марта, до конца года могут вакцинировать семь миллионов человек. Рассматриваются сразу несколько препаратов, чтобы их применять или даже наладить производство. Так, 17 февраля в Узбекистане была сертифицирована российская вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1036)
Теги:
статистика, Узбекистан, коронавирус



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