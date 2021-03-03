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Журналисты из РФ сыграют самих себя в узбекско-российском фильме Барон 2

Военкоры из РФ сыграют самих себя в узбекско-российском фильме

Пресс-служба "Узбеккино"
Общество
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Работа над кинолентой о борьбе с международным терроризмом была приостановлена из-за пандемии коронавируса, теперь процесс возобновился. 

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Военные корреспонденты из РФ Антон Степаненко и Евгений Поддубный сыграют самих себя в узбекско-российском фильме "Барон 2", сообщили в пресс-службе "Узбеккино".

Работа над кинолентой о борьбе с международным терроризмом была приостановлена из-за пандемии коронавируса, теперь процесс возобновился. Режиссер Рустам Сагдиев в ходе поездки в Москву обсудил с российскими участниками съемочной группы вопросы съемок фильма в Сирии — их хотят начать во второй половине марта.

"По словам режиссера, планируется, что в эпизодах российско-сирийского блока фильма снимутся военные журналисты Антон Степаненко и Евгений Поддубный, которые будут играть самих себя", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узбеккино".

В фильме будет представлена работа российских корреспондентов в зоне боевых действий в Сирии, журналисты также выступят консультантами картины.

НА "Узбеккино"
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"У кинематографа есть прекрасная возможность передать эмоции людей в этой непростой ситуации. Меня радует заточенность команды фильма на достоверность информации, вплоть до того, как работают журналисты в горячих точках, как готовятся материалы к эфиру", — прокомментировал свое участие в фильме Антон Степаненко.

Напомним, премьера первой части боевика "Барон" с участием российских актеров состоялась 15 января 2016 года. Сюжет частично основан на реальных событиях. Съемки велись в Узбекистане, России и Турции. Главные роли в фильме исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.

Теги:
фильм, Кино, Узбекистан, Россия, журналисты



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