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Верховный суд смягчил наказание 16 осужденным женщинам

SERGEI SUPINSKY
Общество
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Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Накануне праздника Верховный суд Узбекистана рассмотрел кассационные заявления 16 осужденных женщин, приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, сообщает УзА.

Каждое обращение было изучено в рамках закона на открытых судебных заседаниях под председательством зампредседателя Верховного суда Икрама Муслимова.

Оступившиеся уже отбыли основную часть наказания и искренне сожалеют о содеянном, о каждой из них имеются положительных отзывы от руководства пенитенциарных учреждений.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Нужно отметить, что досрочно освободить рекомендуют только тех, кто сделал правильный вывод из своей ошибки.

Учитывая признание и раскаяние в содеянном, а также возраст осужденных, суд постановил полностью освободить от наказания 14 женщин, остальным - смягчить наказание.

Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства.

Теги:
Верховный суд Узбекистана, женщины, помилование, Узбекистан, Тюрьма



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