В Навоийской и Андижанской областях — новые главы УВД

В структуре МВД — очередная перестановка кадров: сменились начальники сразу двух управлений внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана подписал документ, в соответствии с которым в двух регионах Узбекистана назначены новые начальники управлений внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Приказом главы ведомства полковник Азат Дамирович Тасбаев назначен начальником УВД Навоийской области. Ранее он возглавлял УВД Андижанской области.

Начальником УВД Навоийской области стал полковник Азат Тасбаев

На пост же начальника УВД Андижанской области утвержден полковник Аюбхон Тошхужаевич Рахматуллаев, который до этого назначения возглавлял департамент финансового и материально-технического снабжения МВД.

УВД Андижанской области возглавил полковник Аюбхон Рахматуллаев

Напомним, месяц назад в Главном управлении исполнения наказаний МВД был назначен новый начальник. Этот пост занял полковник Рустам Турсунов, который ранее занимал должность начальника УВД Навоийской области.