Узбекистан провел четвертую операцию “Мехр”

В результате операции на родину возвращены два десятка женщин и детей, находившихся в рядах международных террористических организаций. Сейчас они находятся в лечебно-оздоровительном центре.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан провел очередную операцию по репатриации своих граждан, находившихся в рядах международных террористических организаций. На этот раз на родину возвращена группа из 24 человек, состоящая из женщин и детей.

Как сообщает пресс-служба МВД, эти люди находились в рядах недавно созданных международных террористических организаций на территории Афганистана и Исламской Республики Пакистан, которые затем передислоцировались на территорию Афганистана.

Пресс-служба УВД Сурхандарьинской области В рамках гуманитарной операции «Мехр-4» из Афганистана в Узбекистан возвращены 24 соотечественника

Мероприятие по возвращению граждан Узбекистана состоялось в рамках операции “Мехр-4” (“Милосердие-4”) при содействии партнерских организаций Афганистана. Встреча прошла на пограничном посту “Айритом” в Термезском районе Сурхандарьинской области.

“Они прошли медицинский осмотр и размещены в здании лечебно-оздоровительного центра Термезского района, который имеет все необходимые для этого условия”, - говорится в сообщении правоохранителей.

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Гуманитарные операция под названием “Мехр” проводятся Узбекистаном с 2019 года по поручению президента Шавката Мирзиёева. За это время из зон боевых действий на Ближнем Востоке вывезено свыше 300 женщин и детей.