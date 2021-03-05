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Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Ситуационный центр начал работать в Государственном таможенном комитете

Официальный сайт ГТК РУз
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16139138/Situatsionnyy-tsentr-nachal-rabotat-v-Gosudarstvennom-tamozhennom-komitete.html

Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Государственном таможенном комитете открылся Ситуационный центр в составе вновь созданного Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита, сообщили в пресс-службе ведомства. Инициативу ГТК поддержали в Управлении ООН по наркотикам и преступности.

В Центре будут работать высококвалифицированные кадры —  офицеры прошедшие специальную подготовку в сфере ведения анализа и планирования.

Сотрудники таможни смогут собирать, обобщать, обрабатывать различные данные централизованно, противодействовать потенциальным рискам и угрозам, а также принимать своевременные превентивные меры.

Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Официальный сайт ГТК РУз
Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах.

Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Официальный сайт ГТК РУз
Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Ситуационный центр будет осуществлять контроль и мониторинг граждан, товаров и транспортных средств, движущихся по системе двойного — зеленого и красного коридоров, введенной на приграничных таможенных постах. А также запланировано сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана и зарубежных стран.

Теги:
Узбекистан, Государственный таможенный комитет, таможенники



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