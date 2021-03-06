"Спутник V" обогнал Pfizer по числу одобривших его стран

Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны).

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"Спутник V" - вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!", - заявили разработчики.

Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили 4 страны.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Кыргызстане, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек.

Продвижением российской вакцины "Спутник V" за зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как ранее заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев, доверие к российской вакцине растет, поскольку у нее нет побочных эффектов и она не провоцирует аллергию. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.