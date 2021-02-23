Sputnik V одобрила почти вся Центральная Азия: кыргызы теперь тоже "в деле"

К настоящему моменту, российский препарат зарегистрирован уже в 32 государствах. Из стран региона ЦА вакцину одобрили Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Кыргызстан официально зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V".

Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве отметили, что регистрация препарата позволит "в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции".

Таким образом, "Спутник V" одобрила почти вся Центральная Азия. Пару недель назад российскую разработку утвердили в Казахстане — с 1 февраля там началась вакцинация против COVID-19.

Неделю назад "Спутник V" сертифицировали и допустили к массовому применению в Узбекистане — сейчас спецкомиссия активно работает над закупкой одного миллиона доз препарата.

К настоящему моменту, "Спутник V" зарегистрирован еще в нескольких десятках стран: Туркменистане, Беларуси, Армении, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Гайане, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне и Сан-Марино.

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Напомним, что "Спутник V" по-прежнему остается первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Препарат был разработан учеными Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.