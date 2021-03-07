21:48 07 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

С 1 апреля "заработают" новые правила получения социальных пособий

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
330 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210307/16150017/S-1-aprelya-zarabotayut-novye-pravila-polucheniya-sotsialnykh-posobiy.html

Внедряется единая электронная информационная система, включающая ID и территориальные границы каждой махалли.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и широкому внедрению в данную сферу современных информационно-коммуникационных технологий".

Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте
AP Photo
Кому повысят зарплату и социальные пособия с 1 февраля

Согласно документу, с 1 апреля вступят в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.

Проект "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане", разработанный совместно со Всемирным банком, был апробирован в 2019 году в Сырдарьинской области.

Для полного запуска системы требовалось начать выдачу населению ID – карт с ПИНФЛ.

После подачи заявления и введения необходимых данных через систему в режиме реального времени осуществляется электронный обмен информацией с базами данных девяти министерств и ведомств — Агентства государственных услуг (отделения ЗАГС), Минфина и Пенсионного фонда, Госкомземгеодезкадастра, Государственного налогового комитета, Минзанятости, Государственного центра персонализации, Государственной службы безопасности дорожного движения МВД и Народного банка.

Электронное взаимодействие необходимо для того, чтобы проверить информацию о заявителе.

Для этого до 1 апреля интегрируют и запустят несколько единых электронных информационных систем (ЕЭИС) социальной сферы, которые содержат:

  • идентификационные номера (ID) и территориальные границы всех махаллей;
  • сведения о родителях, лишенных родительских прав, и детях, взятых под опеку и попечительство, а также переданных на воспитание в семьи (патронат);
  • информацию о воспитанниках в государственных и негосударственных дошкольных образовательных организациях;
  • информацию об исправности или неисправности автотранспортных средств граждан.
На основании полученных данных, система самостоятельно назначает или отклоняет назначение социального пособия заявителю.

Верхний предел среднемесячного дохода одного члена малообеспеченной семьи установлен в размере 0,527 минимальной заработной платы (393 тысячи сумов).

Заявление может быть отклонено в следующих случаях:

  • если доход на каждого члена семьи превышает 393 тысячи сумов;
  • если есть член семьи, который является трудоспособным и не зарегистрирован в качестве безработного в органах по труду;
  • при наличии автомобиля, произведенного в течение 7 лет;
  • при наличии двух или более объектов недвижимости;
  • при наличии на банковском счете или ценных бумаг на сумму более 5 МРЗП.

Кроме того, теперь вся документация по образовательному процессу, начиная с приема в образовательное учреждение и заканчивая его окончанием, формируется только в е ЕЭИС (приказы и иные документы государственных и негосударственных общеобразовательных учреждений, вузов, профессиональных школ, колледжей, техникумов, академических лицеев).

Теги:
население, Узбекистан, помощь, социальные пособия, социальная защита



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера
Урок самообороны к 8 Марта: каратист показал, как защититься от "маньяка" — видео
Как бережно использовать воду
Как бережно использовать воду – стратегия

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться