С 1 апреля "заработают" новые правила получения социальных пособий

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и широкому внедрению в данную сферу современных информационно-коммуникационных технологий".

Согласно документу, с 1 апреля вступят в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.

Проект "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане", разработанный совместно со Всемирным банком, был апробирован в 2019 году в Сырдарьинской области.

Для полного запуска системы требовалось начать выдачу населению ID – карт с ПИНФЛ.

После подачи заявления и введения необходимых данных через систему в режиме реального времени осуществляется электронный обмен информацией с базами данных девяти министерств и ведомств — Агентства государственных услуг (отделения ЗАГС), Минфина и Пенсионного фонда, Госкомземгеодезкадастра, Государственного налогового комитета, Минзанятости, Государственного центра персонализации, Государственной службы безопасности дорожного движения МВД и Народного банка.

Электронное взаимодействие необходимо для того, чтобы проверить информацию о заявителе.

Для этого до 1 апреля интегрируют и запустят несколько единых электронных информационных систем (ЕЭИС) социальной сферы, которые содержат:

идентификационные номера (ID) и территориальные границы всех махаллей;

сведения о родителях, лишенных родительских прав, и детях, взятых под опеку и попечительство, а также переданных на воспитание в семьи (патронат);

информацию о воспитанниках в государственных и негосударственных дошкольных образовательных организациях;

информацию об исправности или неисправности автотранспортных средств граждан.

На основании полученных данных, система самостоятельно назначает или отклоняет назначение социального пособия заявителю.

Верхний предел среднемесячного дохода одного члена малообеспеченной семьи установлен в размере 0,527 минимальной заработной платы (393 тысячи сумов).

Заявление может быть отклонено в следующих случаях:

если доход на каждого члена семьи превышает 393 тысячи сумов;

если есть член семьи, который является трудоспособным и не зарегистрирован в качестве безработного в органах по труду;

при наличии автомобиля, произведенного в течение 7 лет;

при наличии двух или более объектов недвижимости;

при наличии на банковском счете или ценных бумаг на сумму более 5 МРЗП.

Кроме того, теперь вся документация по образовательному процессу, начиная с приема в образовательное учреждение и заканчивая его окончанием, формируется только в е ЕЭИС (приказы и иные документы государственных и негосударственных общеобразовательных учреждений, вузов, профессиональных школ, колледжей, техникумов, академических лицеев).