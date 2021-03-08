Под Ташкентом обнаружили источник “кровавых рек”

На протяжении долгого времени убойный завод в Кибрае окрашивал воду в арыках Кибрая в багровый цвет. При этом этой водой наполнялись плавательные бассейны в одном и районов столицы. Предприятию выдано предписание устранить нарушение за пять дней.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Государственном комитете развития ветеринарии и животноводства выяснили причину ежедневного окрашивания воды в арыках Кибрая в кроваво-красный цвет.

Как сообщается на сайте комитета, предположения местных жителей оказались обоснованными. К этому причастен специализированный убойный завод общества с ограниченной ответственностью «Обод Савдо Бизнес», который в нарушение всех ветеринарно-санитарных правил и норм сливал отходы в воду, наводя ужас на местных жителей.

Как пишет Daryo, арык, куда предприятие сливало отходы, находится всего в двух километрах от Ташкента и впадает в канал Каракамыш. Он в свою очередь, служит источником воды для плавательного бассейна в центре Алмазарского района столицы. Жители близлежащих домов неоднократно обращались в различные инстанции для устранения нарушения. Однако все это было безрезультативно.

Теперь же они надеются, что ситуация изменится. Специалисты комитета дали владельцам завода пять дней на устранение причин выявленных нарушений. Соответствующее предупреждение оформлено в письменном виде.