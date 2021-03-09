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"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом

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Ранее в Instagram артистки появилась публикация, которая застала поклонников врасплох: на фото некий мужчина дарит Ризаевой кольцо. Ее тут же принялись поздравлять с помолвкой.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева опровергла слухи о своем скором замужестве. 

На днях она выложила интригующее фото, которое сразу же вызвало массу вопросов.

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Публикация от Munisa Rizaeva (Singer) (@munisarizaeva)

Позднее во время прямого эфира в Instagram один из поклонников спросил артистку, когда она позовет всех на свадьбу.

Ризаева с удивлением воскликнула: "На какую свадьбу? А что, у меня свадьба? Не знала". 

Пользователи отметили, что на такие мысли их натолкнула последняя фотография певицы. На это Ризаева отметила, что это был всего лишь подарок.

"А что, если я получила кольцо, то обязательно должна выйти замуж? Мне каждый день кольца дарят", — сказала она во время эфира.

После этого поклонники спросили, зачем же тогда выкладывать такие двусмысленные фотографии. 

"Выкладываю такие фотографии, какие хочу", — отрезала Ризаева.
Теги:
свадьба, инстаграм, жених, Невеста, Муниса Ризаева, помолвка, шоу-бизнес



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