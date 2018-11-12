Узбекский тяжелоатлет удивил всех на чемпионате мира

Акбар Жураев, которому всего 19 , не только завоевал золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде, но и установил рекорд среди молодежи.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Ашхабаде с 1 по 10 ноября, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В турнире участвовали более 600 спортсменов из 88 стран. Узбекистан представляли 12 атлетов. Они завоевали золотую, серебряную и три бронзовых медали.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана 19-летний тяжелоатлет Акбар Жураев завоевал золото ЧМ в Ашхабаде

В категории до 102 кг девятнадцатилетний Акбар Жураев в рывке принес сборной медаль высшей пробы. Достон Ёкубов в толчке стал серебряным призером. Руслан Нурутдинов в категории до 109 кг в толчке завоевал бронзу, а в категории свыше 109 кг на счету Рустама Джангабаева третье место в толчке и по итогам многоборья.

Национальный олимпийский комитет Узбекистанец Достон Ёкубов завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

Акбар Жураев сумел также обновить мировой рекорд среди молодежи.

В Узбекистане штангистов торжественно встретили на Южном железнодорожном вокзале представители спортивных организаций.

У тяжелоатлетов, согласно графику, есть шесть турниров, на которых они могут завоевать лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Один уже позади, впереди еще пять, где у узбекских спортсменов есть шанс получить максимальную квоту на предстоящие Игры.