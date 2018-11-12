18:24 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике вернулась с ЧМ

Узбекский тяжелоатлет удивил всех на чемпионате мира

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
74930

Акбар Жураев, которому всего 19 , не только завоевал золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде, но и установил рекорд среди молодежи.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Ашхабаде с 1 по 10 ноября, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В турнире участвовали более 600 спортсменов из 88 стран. Узбекистан представляли 12 атлетов. Они завоевали золотую, серебряную и три бронзовых медали.

19-летний тяжелоатлет Акбар Жураев завоевал золото ЧМ в Ашхабаде
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
19-летний тяжелоатлет Акбар Жураев завоевал золото ЧМ в Ашхабаде

В категории до 102 кг девятнадцатилетний Акбар Жураев в рывке принес сборной медаль высшей пробы. Достон Ёкубов в толчке стал серебряным призером. Руслан Нурутдинов в категории до 109 кг в толчке завоевал бронзу, а в категории свыше 109 кг на счету Рустама Джангабаева третье место в толчке и по итогам многоборья.

Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике вернулась с ЧМ
Национальный олимпийский комитет
Узбекистанец Достон Ёкубов завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

Акбар Жураев сумел также обновить мировой рекорд среди молодежи. 

В Узбекистане штангистов торжественно встретили на Южном железнодорожном вокзале представители спортивных организаций.

У тяжелоатлетов, согласно графику, есть шесть турниров, на которых они могут завоевать лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Один уже позади, впереди еще пять, где у узбекских спортсменов есть шанс получить максимальную квоту на предстоящие Игры.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054