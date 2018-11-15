Белые против красных: состав сборной Узбекистана на матч с Ливаном

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана проведет сегодня пятый товарищеский матч под руководством Эктора Купера, соперником станет команда Ливана.
Встреча пройдет на стадионе CBUS Super Stadium в австралийском Брисбене и начнется в 15:00 по ташкентскому времени, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана. Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале телеканала "Спорт ТВ".
Вчера команды определили, что сборная Узбекистана сыграет в белой форме, а Ливан - в красной.
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал стартовый состав на матч.
November 15, 2018
Встречу рассудит бригада судей из Австралии во главе с Шоном Эвансом. Помогать рефери будут Натан Макдональд и Джорж Лакриндис. Резервный арбитр – Джарред Гиллет.
Ранее команды уже встречались в пяти официальных матчах: четыре игры прошли на стадии отборочного этапа ЧМ, а два года назад команды провели товарищеский поединок. В четырех противостояниях из пяти Узбекистан одержал победы, а одна встреча завершилась ничейным результатом.
Ўзбекистон ва Ливан миллий терма жамоалари футболчилари "CBUS Super Stadium" ўйингоҳига етиб келишди pic.twitter.com/O4Gujjz1gr— Ўзбекистон ФА (@UzbekistanFA) November 15, 2018
Напомним, сборная Узбекистана с 11 по 21 ноября проводит в Австралии тренировочный лагерь и товарищеские матчи. Их пропускают капитан национальной команды и игрок "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов, а также футболисты "Пахтакора" Фаррух Сайфиев и Джасур Яхшибаев.
Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.