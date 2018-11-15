Белые против красных: состав сборной Узбекистана на матч с Ливаном

Во встрече, которая начнется в австралийском Брисбене в 15:00 по ташкентскому времени, сборная Узбекистана сыграет в белых футболках, а команда Ливана - в красных.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана проведет сегодня пятый товарищеский матч под руководством Эктора Купера, соперником станет команда Ливана.

Встреча пройдет на стадионе CBUS Super Stadium в австралийском Брисбене и начнется в 15:00 по ташкентскому времени, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана. Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале телеканала "Спорт ТВ".

Вчера команды определили, что сборная Узбекистана сыграет в белой форме, а Ливан - в красной.

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал стартовый состав на матч.

Встречу рассудит бригада судей из Австралии во главе с Шоном Эвансом. Помогать рефери будут Натан Макдональд и Джорж Лакриндис. Резервный арбитр – Джарред Гиллет.

Ранее команды уже встречались в пяти официальных матчах: четыре игры прошли на стадии отборочного этапа ЧМ, а два года назад команды провели товарищеский поединок. В четырех противостояниях из пяти Узбекистан одержал победы, а одна встреча завершилась ничейным результатом.

Ўзбекистон ва Ливан миллий терма жамоалари футболчилари "CBUS Super Stadium" ўйингоҳига етиб келишди pic.twitter.com/O4Gujjz1gr — Ўзбекистон ФА (@UzbekistanFA) November 15, 2018

Напомним, сборная Узбекистана с 11 по 21 ноября проводит в Австралии тренировочный лагерь и товарищеские матчи. Их пропускают капитан национальной команды и игрок "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов, а также футболисты "Пахтакора" Фаррух Сайфиев и Джасур Яхшибаев.

Футбольная ассоциация Узбекистана Пятикратный футболист года не поможет сборной Узбекистана в Австралии

Еще один представитель "Пахтакора", Джалолиддин Машарипов, из-за полугодовой дисквалификации не может принимать участие в товарищеских встречах. Однако Эктор Купер принял решение вызвать его на сбор в Австралии, поскольку возлагает на талантливого полузащитника большие надежды в связи с предстоящим Кубком Азии - 2019 в ОАЭ.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.