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Участники боев

Мигранты создают в России свою собственную бойцовскую лигу

© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Спорт
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Первый турнир пройдет в Москве уже в конце ноября, на нем выступят борцы из 8 стран.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Федерация мигрантов России создает многонациональную профессиональную бойцовскую лигу FMR Fighting Championship и планирует провести первый турнир в Москве уже в конце ноября.

Зрителей ждут 13 поединков с участием 26 бойцов из Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, России, Кыргызстана. Спортсмены сразятся в семи разных весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 77 кг и 90 кг.

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Турнир FMR Fighting Championship пройдет при поддержке городских властей, национальных диаспор и представителей посольств иностранных государств в России. 

Смешанные боевые искусства – MMA (от англ. Mixed Martial Arts) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА сочетает в себе как техники ударных единоборств (бокс, кикбоксинг, карате и др.), так и борцовские техники (самбо, дзюдо, бразильское джиу-джитсу, классическая и вольная борьба и др.).  Лишь 26 сентября 2012 года комиссия Министерства спорта РФ официально признала ММА самостоятельным видом спорта.




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