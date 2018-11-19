Узбекистанец претендует на звание лучшего тренера года в Азии

Церемония награждения состоится 28 ноября 2018 года в Омане.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров претендует на звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации.

Под руководством Хайдарова олимпийская сборная республики в этом году выиграла чемпионат Азии среди футболистов до 23 лет и дошла до четвертьфинала Азиатских игр в Индонезии.

Конкурентами Хайдарова за звание лучшего тренера года в Азии стал тренер японского клуба "Касима Антлерс" Го Оива и наставник иракской команды "Эйр Форс" Басим Хамдан.

Церемония награждения состоится 28 ноября 2018 года в столице Омана Маскате.

Напомним, 22-26 марта 2019 года в Ташкенте пройдет отборочный раунд чемпионата Азии - 2020, где соперниками олимпийской сборной Узбекистана станут сверстники из Индии, Таджикистана и Пакистана.