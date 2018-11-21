Олимпийская сборная Узбекистана выиграла еще один турнир

Соперниками узбекистанцев на Dubai Cup в Объединенных Арабских Эмиратах были команды Японии, ОАЭ и Кувейта.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана выиграла международный турнир Dubai Cup в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Во время турнира, который проходил с 12 по 20 ноября, узбекистанцы сыграли сначала вничью с Японией, матч закончился со счетом 2:2. Затем олимпийская сборная республики обыграла ОАЭ со счетом 2:0.

Ассоциация футбола Узбекистана Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира "Dubai Cup"

В последней встрече соперником узбекистанцев стала сборная Кувейта. Поединок завершился минимальной победой команды Равшана Хайдарова со счетом 1:0. Автором единственного и победного гола стал Миржахон Мирахмадов.

По результатам трех матчей олимпийская сборная Узбекистана заняла первое место в группе и стала победителем турнира.

Ассоциация футбола Узбекистана Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира "Dubai Cup"

Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров претендует на звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации. Под руководством Хайдарова олимпийская сборная республики в этом году выиграла чемпионат Азии среди футболистов до 23 лет и дошла до четвертьфинала Азиатских игр в Индонезии.

Напомним, 22-26 марта 2019 года в Ташкенте пройдет отборочный раунд чемпионата Азии - 2020, где соперниками олимпийской сборной Узбекистана станут сверстники из Индии, Таджикистана и Пакистана.