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Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира Dubai Cup

Олимпийская сборная Узбекистана выиграла еще один турнир

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Соперниками узбекистанцев на Dubai Cup в Объединенных Арабских Эмиратах были команды Японии, ОАЭ и Кувейта.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана выиграла международный турнир Dubai Cup в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Во время турнира, который проходил с 12 по 20 ноября, узбекистанцы сыграли сначала вничью с Японией, матч закончился со счетом 2:2. Затем олимпийская сборная республики обыграла ОАЭ со счетом 2:0.

Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира Dubai Cup
Ассоциация футбола Узбекистана
Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира "Dubai Cup"

В последней встрече соперником узбекистанцев стала сборная Кувейта. Поединок завершился минимальной победой команды Равшана Хайдарова со счетом 1:0. Автором единственного и победного гола стал Миржахон Мирахмадов. 

По результатам трех матчей олимпийская сборная Узбекистана заняла первое место в группе и стала победителем турнира.

Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира Dubai Cup
Ассоциация футбола Узбекистана
Олимпийская сборная Узбекистана – победитель международного турнира "Dubai Cup"

Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров претендует на звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации. Под руководством Хайдарова олимпийская сборная республики в этом году выиграла чемпионат Азии среди футболистов до 23 лет и дошла до четвертьфинала Азиатских игр в Индонезии.

Напомним, 22-26 марта 2019 года в Ташкенте пройдет отборочный раунд чемпионата Азии - 2020, где соперниками олимпийской сборной Узбекистана станут сверстники из Индии, Таджикистана и Пакистана.




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