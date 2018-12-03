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Два разгрома и трофей: узбекистанки выиграли CAFA Women’s Championship

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Сборная Узбекистана выиграла все свои матчи на турнире, проходившем в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Сборная Узбекистана стала победителем международного турнира среди женских команд CAFA Women’s Championship 2018, который проходил в Ташкенте с 23 ноября по 1 декабря.

В соревнованиях участвовали сборные Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Ирана.

Узбекистанки выиграли все свои матчи. Дважды их встречи завершались разгромом соперников с двузначным счетом: представительницы Афганистана уступили со счетом 0:20, а кыргызстанкам хозяйки турнира забили 10 безответных мячей.

Сборная Узбекистана выиграла турнир CAFA Women’s Championship 2018
Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана выиграла турнир CAFA Women’s Championship 2018

Второе место на турнире заняла команда из Ирана, бронзовым призером стала сборная Таджикистана.

Узбекские футболистки по итогам турнира получили и индивидуальные награды: Людмилу Карачик признали лучшим игроком, а Нилуфар Кудратова стала лучшим бомбардиром.

В торжественной церемонии награждения участвовали первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов, генеральный секретарь ассоциации Сардор Рахматуллаев и другие официальные лица.




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