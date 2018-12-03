Два разгрома и трофей: узбекистанки выиграли CAFA Women’s Championship

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Сборная Узбекистана стала победителем международного турнира среди женских команд CAFA Women’s Championship 2018, который проходил в Ташкенте с 23 ноября по 1 декабря.
В соревнованиях участвовали сборные Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Ирана.
Узбекистанки выиграли все свои матчи. Дважды их встречи завершались разгромом соперников с двузначным счетом: представительницы Афганистана уступили со счетом 0:20, а кыргызстанкам хозяйки турнира забили 10 безответных мячей.
Второе место на турнире заняла команда из Ирана, бронзовым призером стала сборная Таджикистана.
Узбекские футболистки по итогам турнира получили и индивидуальные награды: Людмилу Карачик признали лучшим игроком, а Нилуфар Кудратова стала лучшим бомбардиром.
В торжественной церемонии награждения участвовали первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов, генеральный секретарь ассоциации Сардор Рахматуллаев и другие официальные лица.