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Узбекский теннисист Денис Истомин

Чусовитина или Истомин: кто может стать спортсменом года в Узбекистане

REUTERS / Russell Cheyne
Спорт
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Отдать свой голос за лучших спортсменов все желающие могут до 20 декабря.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана проводит на своем сайте голосование за лучших спортсменов года.

Все желающие могут проголосовать за одного из кандидатов в категориях "Лучший спортсмен года", "Лучшая спортсменка года", "Лучший молодой спортсмен года" и "Лучший тренер года".

На звание лучшего спортсмена претендуют чемпион XVIII Азиатских игр в вольной борьбе Бекзод Абдурахмонов, четырехкратный чемпион Азиады в гребле на байдарках и каноэ Вадим Меньков, еще один обладатель золота Азиатских игр теннисист Денис Истомин, чемпион мира тяжелоатлет Акбар Жураев, обладатель золота Азиады дзюдоист Диёрбек Урозбоев, чемпион Азии по греко-римской борьбе Эльмурат Тасмурадов, знаменосец сборной Узбекистана на Азиатских играх боксер Исраил Мадримов и тхэквондист Никита Рафалович, который в этом году тоже стал чемпионом Азиады.

Узбекские болельщики на Олимпиаде в Рио
Yuri CORTEZ / AFP
Лучших в узбекском футболе назовут 14 декабря
Лучшей спортсменкой года могут стать легкоатлетки Надия Дусанова (победительница чемпионата Азии по легкой атлетике, серебряный призер Азиатских игр) и Светлана Радзивил (чемпионка и обладательница рекорда Азиады), спортивная гимнастка Оксана Чусовитина, обладательница серебра чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Дилноза Рахматова, курашистка Гулнор Сулаймонова и представительница художественной гимнастики Сабина Ташкенбаева.

За звание лучшего молодого спортсмена года в Узбекистане поборются представительница гребли на байдарках и каноэ Гульбахор Файзиева, тхэквондист Улугбек Рашитов, тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева, боксер Абдумалик Халаков и тхэквондистка Мадина Маннопова.

Тренером года может стать Ризомат Солиев (кураш), Равшан Хайдаров (наставник олимпийской сборной по футболу), Екатерина Заркова (гребля на байдарках и каноэ), Марат Курбонов (бокс), Фарход Тураев (дзюдо).

Отдать свой голос в каждой номинации можно до 20 декабря.

Напомним, 14 декабря в Узбекистане назовут лучших игроков и тренера национального футбольного чемпионата.




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