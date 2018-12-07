С кем Эктор Купер будет готовиться к Кубку Азии

Сборная Узбекистана проведет учебно-тренировочный сбор в Турции с 15 по 29 декабря.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер назвал имена игроков, которые поедут на учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На сбор, который пройдет с 15 по 29 декабря 2018 года Купер вызвал 27 футболистов.

Вратари: Игнатий Нестеров ("Локомотив"), Уткир Юсупов ("Коканд-1912"), Санжар Кувватов ("Насаф"), Жавохир Илёсов ("Металлург").

Защитники: Егор Кримец ("Пахтакор"), Анзур Исмаилов ("Локомотив"), Достон Турсунов ("Нефтчи"), Ислом Тухтахужаев ("Локомотив"), Олег Зотеев ("Локомотив"), Фаррух Сайфиев ("Пахтакор"), Акмаль Шорахмедов ("Пахтакор"), Даврон Хашимов ("Навбахор").

Полузащитники: Одил Хамробеков ("Насаф"), Одил Ахмедов ("Шанхай СИПГ", Китай), Отабек Шукуров ("Шарджа", ОАЭ), Дильшод Рахматуллаев ("Пахтакор"), Фозил Мусаев ("Джубило Ивата", Япония), Джалолиддин Машарипов ("Пахтакор"), Азиз Тургунбаев ("Навбахор"), Достон Хамдамов ("Анжи", Россия), Жасур Яхшибаев ("Пахтакор"), Жавохир Сидиков ("Коканд-1912"), Икром Алибаев ("Локомотив"), Эльдор Шомурадов ("Ростов", Россия).

Нападающие: Марат Бикмаев ("Локомотив"), Сардор Рашидов ("Локомотив"), Иван Нагаев ("Кызылкум").

На сборах в Турции национальная команда будет готовиться к Кубку Азии. Сборная вернется в Узбекистан 29 декабря, а уже 2 января 2019 года, команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Эктор Купер заявил, что участие в сборах не гарантирует футболистам поездку на Кубок Азии, а в окончательном составе на турнир могут появиться имена, которые удивят многих болельщиков.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.