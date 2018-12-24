Мамаев и Кокорин готовы выступить против тюремных охранников

Прославившиеся скандальной выходкой футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в матче сборной заключенных против команды охранников "Бутырки".

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В ближайшее время в Бутырской тюрьме состоится уникальный футбольный матч - сборная сотрудников СИЗО сыграет против арестованных. За последних выступят звездные игроки - Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Как сообщает "Московский комсомолец", эту идею уже одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Там заметили, что ранее в колониях уже были случаи, когда арестанты играли со своими охранниками. Однако никогда прежде в них не принимали участие звезды-заключенные.

© Sputnik / Илья Питалев Занятие скандального футболиста Мамаева в СИЗО удивило общественность

По словам представителя православной общественной организации "Сорок сороков" Елены Абдулаевой, условия для игры в самом СИЗО прекрасные - поле на свежем воздухе (от снега его очистят), толстовки для игры заключенных сошьют — для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами.

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Что касается самих футболистов, то им данная инициатива пришлась по душе.

Павел Мамаев обрадовался, заявив, что это отличная идея. Он обещал собрать команду и уговорить принять участие в игре Кокориных старшего и младшего.

Ранее суд оставил Кокорина, Мамаева и других фигурантов громкого дела под стражей до февраля. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

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Напомним, две потасовки с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

