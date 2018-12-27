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Форма сборной Узбекистана по футболу на Кубке Азии (белая - основная, синяя - гостевая)

От дождевиков до тапочек: сборную Узбекистана приодели к Кубку Азии

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Новую экипировку для национальной команды Узбекистана предоставила немецкая компания JAKO, с которой Ассоциация футбола Узбекистана заключила трехлетний контракт.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Новую форму сборной Узбекистана, в которой команда выступит на Кубке Азии в ОАЭ, представили в Ташкенте.

Экипировку предоставила немецкая компания JAKO, с которой Ассоциация футбола Узбекистана заключила трехлетний контракт. 

По словам заместителя начальника департамента международных отношений АФУ Алима Арифова, команда получила эксклюзивную экипировку к Кубку Азии в размере 116 наименований, включая игровые и тренировочные комплекты, дождевики и другие аксессуары для тренировок в любую погоду.

"Все, что было запрошено, получили в полной мере по контракту. Контракт подписан на три года, потому что именно столько осталось до следующего чемпионата мира. В случае выхода сборной Узбекистана на ЧМ контракт будет пересмотрен", - пояснил Арифов.

Основная форма сборной Узбекистана на Кубке Азии будет белой, гостевая - синей. Вратари смогут играть в желтом, зеленом или черном комплекте. Парадный комплект для футболистов - синего цвета, а тренировочный - черно-серый.

  • Слева направо: экипировка тренера, парадный комплект спортсмена и тренировочный комплект игрока сборной Узбекистана по футболу
    Слева направо: экипировка тренера, парадный комплект спортсмена и тренировочный комплект игрока сборной Узбекистана по футболу
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Тренировочный костюм фирмы JAKO
    Тренировочный костюм фирмы JAKO
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Рюкзак фирмы JAKO
    Рюкзак фирмы JAKO
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Вратарский комплект (желтый - основной, зеленый - гостевой, серый - запасной) игроков сборной Узбекистана по футболу
    Вратарский комплект lkz игроков сборной Узбекистана по футболу
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Кроссовки фирмы JAKO
    Кроссовки фирмы JAKO
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Слева направо: экипировка тренера, парадный комплект спортсмена и тренировочный комплект игрока сборной Узбекистана по футболу

"Дизайн сейчас тот, который есть в линейке спортивной экипировки компании JAKO 2017-2019 годов. Эксклюзивный дизайн с элементом национального орнамента появится к матчам отборочного турнира чемпионата мира летом 2019 года", - добавил Арифов.

Напомним, сборная Узбекистана на Кубке Азии попала в группу F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии. Турнир пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.

 




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