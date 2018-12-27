От дождевиков до тапочек: сборную Узбекистана приодели к Кубку Азии

Новую экипировку для национальной команды Узбекистана предоставила немецкая компания JAKO, с которой Ассоциация футбола Узбекистана заключила трехлетний контракт.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Новую форму сборной Узбекистана, в которой команда выступит на Кубке Азии в ОАЭ, представили в Ташкенте.

Экипировку предоставила немецкая компания JAKO, с которой Ассоциация футбола Узбекистана заключила трехлетний контракт.

По словам заместителя начальника департамента международных отношений АФУ Алима Арифова, команда получила эксклюзивную экипировку к Кубку Азии в размере 116 наименований, включая игровые и тренировочные комплекты, дождевики и другие аксессуары для тренировок в любую погоду.

"Все, что было запрошено, получили в полной мере по контракту. Контракт подписан на три года, потому что именно столько осталось до следующего чемпионата мира. В случае выхода сборной Узбекистана на ЧМ контракт будет пересмотрен", - пояснил Арифов.

Основная форма сборной Узбекистана на Кубке Азии будет белой, гостевая - синей. Вратари смогут играть в желтом, зеленом или черном комплекте. Парадный комплект для футболистов - синего цвета, а тренировочный - черно-серый.

Слева направо: экипировка тренера, парадный комплект спортсмена и тренировочный комплект игрока сборной Узбекистана по футболу Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тренировочный костюм фирмы JAKO Sputnik / Рамиз Бахтияров

Рюкзак фирмы JAKO Sputnik / Рамиз Бахтияров

Вратарский комплект lkz игроков сборной Узбекистана по футболу Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кроссовки фирмы JAKO Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 5 Sputnik / Рамиз Бахтияров Слева направо: экипировка тренера, парадный комплект спортсмена и тренировочный комплект игрока сборной Узбекистана по футболу

"Дизайн сейчас тот, который есть в линейке спортивной экипировки компании JAKO 2017-2019 годов. Эксклюзивный дизайн с элементом национального орнамента появится к матчам отборочного турнира чемпионата мира летом 2019 года", - добавил Арифов.

Напомним, сборная Узбекистана на Кубке Азии попала в группу F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии. Турнир пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.