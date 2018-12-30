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Судьи из Узбекистана отправятся в ОАЭ

Кто из узбекских арбитров рассудит матчи Кубка Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Всего от Узбекистана на турнир были приглашены пять судей.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Пять судей из Узбекистана отправляются в Объединенные Арабские Эмираты для работы на Кубке Азии-2019, передает пресс-служба Ассоциации футбола республики

Алим Арифов
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На предстоящий турнир были приглашены: Равшан Ирматов (главный арбитр), Валентин Коваленко (главный арбитр), Ильгис Танташев (главный арбитр), Жахонгир Саидов (ассистент главного арбитра), Абдухамидулло Расулов (ассистент главного арбитра). 

Кроме того, в Дубай отправляется инструктор ФИФА и АФК Фарход Абдуллаев. 

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Всего матчи Кубка Азии будут обслуживать 60 арбитров, среди которых 30 главных арбитров и 30 помощников из 19 стран. 

Напомним, сборная Узбекистана на Кубке Азии сыграет в группе F с национальными командами Омана, Японии и Туркменистана. Турнир пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.

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Теги:
ФИФА, Равшан Ирматов, Узбекистан, Футбол, Спорт



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